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開幕1個月！他PO台北寶可夢門口人潮變這樣　一票笑：可以衝了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO貼出對比圖，引發討論。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）於上月8日開幕，當時滿滿朝聖人潮，昨（10）日下午有人貼出「開幕第32天」的照片，完全沒人排隊。就有一票網友反而興奮笑了，「太好了，可以逛逛了」、「不用排隊很好啊」、「沒人了可以衝了」，照片引發熱論。

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕時，因限量發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，狂吸粉絲連夜排隊。就有網友在「爆廢1公社」貼文「台北寶可夢門口人潮變……」，PO出開幕第1天VS第32天的對比圖。

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照片中可見，第1天店裡拉了超多紅龍，動線裡都是排隊的人潮。再看看第32天的照片，儘管店裡還是有分隔線，但已經沒有人排隊，唯一一站在裡面的人還是店員。

貼文一出，很多人不以為意，「正常」、「新鮮期一過，人潮本來就會減少了啊！」「平日當然沒人，東西又不是天天要買。」其中，一票網友tag好友笑呼，「可以去買悠遊卡了」、「很好，有空隨時都可以去」、「可以帶妳兒子去了」、「可以帶我去了。」

但也有網友表示，「我平日去，人還是好多欸」、「禮拜日經過，下午經過2次，人潮都滿得擋到手扶梯了」、「要領號碼牌，所以排隊也進不去唷」、「這周期末考呀！廢話」、「主要是沒什麼好買的啦！東西太少了」、「假日還是要拿入場券」、「假日人超多好嗎？」

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