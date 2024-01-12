兔寶寶滿月！同事卻送「小老鼠金飾」　網直呼：賺到了

▲原PO的孩子剛滿月。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人得知同事、親友的小孩滿月後，都會送禮祝福。近日就有一名網友發文表示，他的女兒雖然屬兔，但同事卻送他小老鼠的金飾，後來越看越眼熟，才意外發現真相。而貼文曝光後，便引起網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「原來滿月金飾也可以轉送啊」為標題發文，提到他的女兒是個兔寶寶，但同事卻送他一個小老鼠的金飾，讓他覺得很有意思，不過看著看著，他突然覺得有點眼熟，直到拿起單子，「嗯，確定是我4年前買的」。

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原PO透露，他在4年前（應為2020年），因同事小孩滿月，他就買了一個金飾送對方，結果「我送給A，A轉給B，然後昨天B又轉送給我」，所以這個金飾才又回到他手上，「這樣算我賺到嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「金價貴了大家都買不起，只能用現有的送了」、「大概是你買的（金飾）不太貴重又不失禮貌啊」、「物歸原主」。還有網友直呼，「4年漲了不少吧」、「當然賺到啊！沒縮水，金價創新高」、「算是賺到，金飾會拿出去轉送也蠻神奇的，一般不都會留著嗎」。

據了解，2020年的黃金牌價落在5、6000元，今（2024）年1月價格則是7、8000元左右。在台灣，黃金多會以台錢、台兩計算，10錢即1台兩，而在回收價格方面，若國際金塊為5兩，回收價為6000元，就是6000元乘以50錢，可拿到30萬元。