說好一起穿耳洞！男友突改口「要先跟媽講」她不解　網風向一面倒

▲原PO和男友說好要一起穿耳洞。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼連這種事都還要得到媽媽許可才做？」一名女網友發文表示，她和男友本來說好要一起穿耳洞，然而對方卻突然改口，說要考慮幾天，並且告知媽媽，讓她實在難以理解，「只有我覺得很奇怪嗎？」貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「三十多歲的人穿一個耳洞，還要跟媽媽報備，只有我覺得很奇怪嗎」為標題發文，提到男友左耳本來就有穿耳洞，最近因為想要穿右邊，所以就問她要不要穿？原PO當下馬上答應，並提議兩人可以一起穿，這樣還能享有折扣。

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只是男友沒多久後，卻突然說自己要再考慮一下，並決定先告訴媽媽一聲，「怕她會不高興」。起初原PO並不覺得怎麼樣，但後來卻有點理解不了男友想法，「這麼大了，為什麼連這種事都還要得到媽媽許可才做？」

不過貼文曝光後，多數網友則認為，「這個我覺得可接受，有些長輩真的不能接受身體穿環、刺青什麼的」、「尊重告知，也沒什麼呀」、「身體髮膚受之父母」、「用這件事評斷媽寶都不理性吧？他媽媽養他這麼大，也許老人家傳統，想說尊重一下告知，代表他心裡有家人情感」。也有網友表示，「我個人是反對我的兒子穿耳洞」。