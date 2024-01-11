交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男...2派人戰翻

▲一名女網友抱怨，媽媽的前男友常擅自主張幫她家裡添購新家電，但如今倆人鬧分手，對方竟把東西全討回去。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

交往中的伴侶若想分道揚鑣，好聚好散是最好的結局，否則只會讓雙方陷入窘境。一名女網友抱怨表示，媽媽的前男友在追求過程中相當大方，常自作主張幫家裡添購新家電，如今2人鬧分手，對方竟想把東西全討回去，「我們家整個幾乎都空了，冰箱裡的東西也被丟在保麗龍箱裡」，就連沙發、電視都沒有，讓她超傻眼。

原PO在「匿名公社」發文，「我媽的前男友，超沒品的。之前追我媽追的像什麼似的，嫌我家電視太小，送一台大台的。看我弟電腦太舊，也送一組桌機。當然也送我一個筆電。覺得冰箱太小，我媽說能用就好，他硬要買台大的然後舊冰箱丟掉。沙發也被他自作主張丟了，餐桌也是，然後全換新的。」

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該名網友提到，「現在鬧分手他全都討回去。我們家整個幾乎都空了，冰箱裡的東西也被丟在保麗龍箱裡。當初我媽跟我都有說不要換不要送，他硬要送。我家現在沒電視、沒冰箱，連沙發都沒有，短時間內也沒辦法買齊，做人怎麼可以這樣，而且還是男人，超沒品的。」

▲原PO發文。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言「分手應該體面，連送的東西都討回去....真是會被笑死」、「都那麼大的人了還做小屁孩的動作，還真是丟男人的臉」、「報警報他私闖民宅竊取財物」。

另一派人則認為，「問問你媽做了什麼事可以讓一個男人做到那麼絕」、「又還沒跟你媽結婚，要分手了當然要全部拿回去啊，為什麼要讓你們用免費的」、「加一加男的也花了不少錢，當然要回去，但要回去也己折舊殘餘價值也剩不多」。

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