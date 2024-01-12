側翼粉專出手衝擊澎湖選情　楊曜三問對手要正面對決　

▲民進黨澎湖縣立委侯選人楊曜（ 左）。（圖／賴清德競選辦公室提供）

政治中心／台北報導

選數進入倒數，錯假訊息依舊無所不在！日前資深媒體人將澎湖列入立委選舉激戰區，且地方人士評估出現五五波之局，尋求連任的民進黨現任立委楊曜連續多日在臉書發文，認為選情緊張，與側翼粉專大舉操作有非常大的關係，他提出三問要求與對手國民黨候選人吳政杰正面對決，不要躲在鍵盤後面影響選舉結果！

楊曜連日貼出側翼粉專的訊息截圖，表示近兩個月來，這幾個粉專不斷宣傳對手國民黨候選人吳政杰的好但內文卻講不出政績，且不斷攻擊他與縣長陳光復，就連他之前因為身體健康因素而婉拒黨號召參選澎湖縣長一事，都被側翼粉專拿出來攻擊，但對於這些側翼粉專攻擊及錯假訊息的言論，對手未曾制止，反而輕鬆自在的坐享其成，痛批側翼粉專胡言亂語，手法太粗糙拙劣了。

楊曜抨擊，對手提出在澎湖「增設全聯門市，縣府出面補貼」，但立委開空頭支票由縣府買單，合理嗎？再者，對於自己身為湖西鄉選出的議員，當選迄今1年多，卻從未盡到議員之責在議會質詢要求縣長兌現「全澎免健保，湖西要優先」的選舉承諾，如此不在意鄉民權益的候選人，澎湖縣民還能有什麼期待？楊曜希望選民們能分辨訊息的真偽，支持實在做事的候選人。

對於被點名的側翼粉專相關作為，國民黨籍立委候選人吳政杰日前在臉書發文切割，強調這些粉專發文內容並未經過他本人及總部的授意，「可能是對小弟的愛護關心」，才會提出不少澎湖現況的看法與發展，並說最好的選舉招式是服務。