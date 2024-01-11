宣明智南下高雄力挺「藍營4小雞」　再陪六合夜市掃街開吃播

▲宣明智南下高雄力挺國民黨高雄市立委候選人李眉蓁、陳美雅、黃柏霖以及鍾易仲 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

中華民國青溪總會理事長、聯電前副董事長宣明智今（11）日晚間特地南下高雄，力挺高雄藍營4小雞李眉蓁、陳美雅、黃柏霖以及鍾易仲。他說，他來替4位優秀的候選人加油打氣，也以「好好做事情」勉勵候選人。在記者會結束後，他也陪同候選人前往六合夜市掃街拜票，大吃當地美食。

宣明智今晚來到國民黨高雄市黨部，力挺國民黨高雄市立委候選人李眉蓁、陳美雅、黃柏霖以及鍾易仲。他說，他來這裡的目的，就是替4位優秀候選人加油打氣，他的很多高雄朋友也跟他說，這一次非常幸運高雄有這4位優秀的候選人加入。

▲宣明智特地南下替藍營4小雞加油打氣。（圖／記者賴文萱攝）

宣明智說，他今天代表的是青溪總會理事長，4位候選人都是認認真真、好好做事情的人，所以他也以「好好做事情」來勉勵他們。另外，他提到，年輕人所關心的事情，就是薪資跟房價，過去非常多的人提出不同的政見，而他的觀察，增加基本工資那麼多次都沒解決問題，優秀的年輕人會為那一點工資將就就業嗎？這是很嚴重的問題。

他以經營企業產業的觀念來看，年輕人的薪水不是國家給的，是公司給的，如果年輕人能夠找到有興趣、有能力的工作，所能達到的報酬絕對比加一點基本工資多很多。

至於工作從哪裡來？宣明智說，就是振興產業，鼓勵創新產業，當年如果沒有政府的措施，現在也看不到聯電、台積電、日月光，像這樣的措施，最好是每年能創造新的一萬個工作機會給優秀的年輕人去做，這才能真正解決問題。

▲李眉蓁說，希望支持者幫忙催票、拉票，一起達到共同的目標「下架民進黨」。（圖／記者賴文萱攝）

對於宣董特地南下站台，李眉蓁表示，感謝宣董過來跟大家加油打氣，希望認同宣董、認同他們的人繼續幫忙催票、拉票，現在倒數第二天，希望可以一起達到共同的目標「下架民進黨」。

▲陳美雅喊話高雄不要再一片綠油油，不要再讓民進黨喊八仙過海。（圖／記者賴文萱攝）

陳美雅表示，在座的國民黨候選人都很有抱負有理想，喊話高雄不要再一片綠油油，不要再讓民進黨喊八仙過海，國民黨一定要破蛋，讓國民黨優質人選進入立法院，台灣要改變。

▲黃柏霖說，進入立法院一定會落實有意義，對青年、對社會有幫助的事。（圖／記者賴文萱攝）

黃柏霖則說，青年現在最重要是要有創新就業的機會，強調進入立法院一定會落實有意義，對青年、對社會有幫助的事。

▲鍾易仲說，未來若有機會進入立法院，一定會把好的意見帶到立法院，希望讓年輕人有更好的發展。（圖／記者賴文萱攝）

鍾易仲說，在跟宣董交流的過程中，提出非常多好的意見，未來若有機會進入立法院，一定會把好的意見帶到立法院，就是希望讓年輕人有更好的發展，讓年輕人有房子住，只要年輕人有好的發展，台灣也一定會有更好的發展，一起共同來努力。

在結束記者會後，宣明智也與陳美雅、黃柏霖一起前往六合夜市掃街拜票，並現場開直播跟網友「吃播」，現場展現親和力品嚐夜市小吃。