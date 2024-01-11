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伊朗通訊社：伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪

▲▼阿曼灣附近一艘油輪遇「武裝人員登船」　船隻遭控制轉向伊朗。（圖／翻攝自X／英國海事貿易行動辦公室（UKMTO））

▲阿曼灣一艘油輪遭伊朗海軍扣押，船隻遭控制轉向伊朗。（圖／翻攝自X／英國海事貿易行動辦公室（UKMTO））

文／中央社

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，在「法院命令」授權後，伊朗海軍在阿曼灣（Gulf of Oman）水域扣押一艘油輪。

根據伊朗通訊社：「伊朗伊斯蘭共和國海軍根據法院命令，在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪。」目前仍不清楚為何報導中稱扣押的是美國油輪。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早說，懸掛馬紹爾群島國旗的希臘籍聖尼可拉斯號（St Nicolas）上午7時30分左右在阿曼（Oman）的蘇哈爾（Sohar）附近遭人登上船隻，並改變航線前往伊朗的賈斯克（Bandar-e Jask）。

英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。

總部位於希臘的油輪管理公司帝國航運公司（Empire Navigation）在聲明中告訴法新社，這艘油輪載有19名船員，其中包括18名菲律賓人、1名希臘人，船上通訊已中斷。

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