　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場　謝銘祐的《路》受肯定

▲首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場僑界超過百人出席支持這場頒獎盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場僑界超過百人出席支持這場頒獎盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場，海外僑界超過百人熱烈出席支持這場難得的頒獎盛會。

這次活動受到來自全球60多個團體的支持，包括台灣、日本、澳洲、歐洲、南北美洲等，這是一次彰顯全球台灣人凝聚力的盛事，也是對謝銘祐所創作的音樂《路》這首歌曲影響力的肯定。

現場海外僑界團體代表紛紛上台致詞表達對《路》這首歌心裡的震動與感觸，宇宙台灣社負責人說：「在過去的兩年裡，每次我們海外的台灣團體舉辦活動，都少不了播放《路》這首歌，這是一段美好、感動，且前所未有的經歷，謝銘祐的音樂不僅帶給我們溫暖，更激發了每一位參與者的心靈，讓我們更堅定地邁向建立真正台灣國家的目標。」

法國台灣協會理事Ken Lu 呂建承代表第一位致詞：「我在法國是文化非常有底蘊歷史的國家，感受相當深刻，我們台灣要把文化做出來，需要做自己的本地文化。」；代表英國曼徹斯特的宜蘭貨車女孩蔡惠玉表示：「《路》不只代表台灣的歌，就像我們在海外打拼的路，我們需要有一個人或不只一個人像謝銘祐一樣，爲台灣奉獻打拼，就像有謝銘祐這樣的一位文化人繼續寫歌，用歌感動所有台灣人。」

▲首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場僑界超過百人出席支持這場頒獎盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在台灣僑界代表們感動分享後，謝銘祐上台授獎表示：「這是我獲得除了金曲獎、金音獎之外，第一次民間所辦的獎項，卻是讓我最感動的最有力量的一次，很感謝大家。我們台灣需要有很精實的力量，我寫這歌是感謝一路為民主自由奮鬥的前人，如果沒有這些人，我們不可能站在現在這個可以自由選舉的年代。」；最近也在籌備新專輯的謝銘祐，寫了一首歌《我是誰》，現場也感慨表示：「我們台灣人到現在還在爭我們是誰？我希望有一天我們不用再考慮我們是誰，那才是真正的民主。」

主辦單位表示，第一屆「海外台灣本土音樂感動獎」溫暖落幕，傾台僑之力感謝台灣音樂的力量，未來期待更多台灣創作者的精彩作品呈現，讓音樂成為我們心靈的紐帶，共同創造更多動容的音樂之聲。

ET快訊
新娘不是喜歡的類型...新郎硬著頭皮把婚結完！　陸婚禮尬到爆
30多歲「負債600萬」還有救？　一票見他1條件：來曬的嗎
張宇剛離婚2個月「再披婚紗」！PO中空照
快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！「不會也不能支持柯文哲」
女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」驚呆PTT！全讚爆極品：不科學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

銀髮幼兒同樂　南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

台南藍軍接獲檢舉指控　民進黨抹紅抹黑國民黨操縱司法

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場　謝銘祐的《路》受肯定

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆　蕭美琴：珍奶是台中的驕傲

台南兩座市定古蹟聯名送祝福　廟宇春聯及消防主題紅包袋保平安

2024年屏東蜜棗進行低溫檢疫　1月下旬外銷日本

全面提升青年業務　竹市府勞工處青年發展科2.0升級揭牌

建功高中新建校舍順利開工　竹市排除萬難、逐步解決就學需求

王定宇、賴惠員、郭國文全力衝票　催出挺台的每一張選票

1／13投票去！饒慶鈴籲縣民投下神聖一票

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

銀髮幼兒同樂　南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

台南藍軍接獲檢舉指控　民進黨抹紅抹黑國民黨操縱司法

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場　謝銘祐的《路》受肯定

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆　蕭美琴：珍奶是台中的驕傲

台南兩座市定古蹟聯名送祝福　廟宇春聯及消防主題紅包袋保平安

2024年屏東蜜棗進行低溫檢疫　1月下旬外銷日本

全面提升青年業務　竹市府勞工處青年發展科2.0升級揭牌

建功高中新建校舍順利開工　竹市排除萬難、逐步解決就學需求

王定宇、賴惠員、郭國文全力衝票　催出挺台的每一張選票

1／13投票去！饒慶鈴籲縣民投下神聖一票

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

直擊／「包圍景福門」空拍照曝！　賴清德凱道造勢湧破15萬支持者

宣明智南下高雄力挺「藍營4小雞」　再陪六合夜市掃街開吃播

選前2天！桃檢積極偵辦賭盤、賄選案　聲押4人+查扣20萬不法所得

蘇貞昌：台灣不是沒給國民黨機會　成績清楚「難道要回馬赤字時代？」

紅海危機會展參展商最頭痛　海轉空含陸運等約三到五倍價　

專業藥師傳授「三不三要」原則　讓你遠離感染威脅

3C電商的贖罪旅程　網購循環包裝為8千萬個網購垃圾找解方

銀髮幼兒同樂　南科聯苑非營利幼兒園200多人愛心助老

Apink朴初瓏曝成員變動心境　聽普美建議慘遭詐騙：沒有以後了！

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

地方熱門新聞

老人家愛飯麵「吃粗飽」　營養師急喊：快戒掉

賴清德、黃國書合體輔選江肇國車隊掃街

陳以信亮麗外甥女Cosplayer陪掃街助選引注目

綠營立委莊競程辦選前之夜　知名醫師都來了

馬文君質疑「家族賣農技給大陸」　蔡銘軒提告

為林沛祥拉抬聲勢　青年自發基隆街頭開講

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

蘆竹中正北路綠捷高架橋完工　全線開放通行

綠營「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆

民眾倒臥屋內吐血善警聽聲辨位救人！

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

南消四大座談會強化業者法規意識

桃園區里建設暨反賄宣講　逾3百里長到場

婦聯會桃園市分會　頒發43名學生就學補助金

更多熱門

相關新聞

台南兩座市定古蹟聯名送祝福

台南兩座市定古蹟聯名送祝福

春節將至，民眾都會至廟裡祈求平安，領取春聯，保佑新的一年能順利美滿，而位於台南市中西區的台灣首廟天壇總是民眾首選，消防局中正分隊於11日與首廟天壇結合發放消防主題紅包袋及宣導文宣，兩座市定古蹟聯手，讓民眾不僅領取保平安的春聯，還有滿滿防火知識。

即／台南便當店起火　2樓大量濃煙竄出

即／台南便當店起火　2樓大量濃煙竄出

台灣首批石斑魚運抵大陸　近24噸活魚福建東山港卸貨

台灣首批石斑魚運抵大陸　近24噸活魚福建東山港卸貨

即／台南紙容器工廠工人手捲入機台

即／台南紙容器工廠工人手捲入機台

長年偷吃台南美食「5年犯30多案」！下場曝

長年偷吃台南美食「5年犯30多案」！下場曝

關鍵字：

台灣本土音樂感動獎台南謝銘祐

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

快訊／丹妮婊姐結婚黑人男友！

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

寒流暖氣開到500多度　老夫妻被活活烤死

台中二寶媽停車慘被夾死　帶孩看可愛狗貓成最後回憶

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面