首屆「海外台灣本土音樂感動獎」台南登場　謝銘祐的《路》受肯定

▲首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場僑界超過百人出席支持這場頒獎盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首屆「海外台灣本土音樂感動獎」11日在台南登場，集結台僑之力由宇宙台灣社主辦，頒獎典禮現場，海外僑界超過百人熱烈出席支持這場難得的頒獎盛會。

這次活動受到來自全球60多個團體的支持，包括台灣、日本、澳洲、歐洲、南北美洲等，這是一次彰顯全球台灣人凝聚力的盛事，也是對謝銘祐所創作的音樂《路》這首歌曲影響力的肯定。

現場海外僑界團體代表紛紛上台致詞表達對《路》這首歌心裡的震動與感觸，宇宙台灣社負責人說：「在過去的兩年裡，每次我們海外的台灣團體舉辦活動，都少不了播放《路》這首歌，這是一段美好、感動，且前所未有的經歷，謝銘祐的音樂不僅帶給我們溫暖，更激發了每一位參與者的心靈，讓我們更堅定地邁向建立真正台灣國家的目標。」

法國台灣協會理事Ken Lu 呂建承代表第一位致詞：「我在法國是文化非常有底蘊歷史的國家，感受相當深刻，我們台灣要把文化做出來，需要做自己的本地文化。」；代表英國曼徹斯特的宜蘭貨車女孩蔡惠玉表示：「《路》不只代表台灣的歌，就像我們在海外打拼的路，我們需要有一個人或不只一個人像謝銘祐一樣，爲台灣奉獻打拼，就像有謝銘祐這樣的一位文化人繼續寫歌，用歌感動所有台灣人。」

在台灣僑界代表們感動分享後，謝銘祐上台授獎表示：「這是我獲得除了金曲獎、金音獎之外，第一次民間所辦的獎項，卻是讓我最感動的最有力量的一次，很感謝大家。我們台灣需要有很精實的力量，我寫這歌是感謝一路為民主自由奮鬥的前人，如果沒有這些人，我們不可能站在現在這個可以自由選舉的年代。」；最近也在籌備新專輯的謝銘祐，寫了一首歌《我是誰》，現場也感慨表示：「我們台灣人到現在還在爭我們是誰？我希望有一天我們不用再考慮我們是誰，那才是真正的民主。」

主辦單位表示，第一屆「海外台灣本土音樂感動獎」溫暖落幕，傾台僑之力感謝台灣音樂的力量，未來期待更多台灣創作者的精彩作品呈現，讓音樂成為我們心靈的紐帶，共同創造更多動容的音樂之聲。