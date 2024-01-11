30年捐款資助上億！錦新大樓主委罹血癌「寧願燒盡，不可銹壞」

▲周朝陽2023年被診斷罹患血癌，引用馬偕博士所說「寧願燒盡，不可銹壞」，繼續回饋社會。（圖／記者邱中岳攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓主委周朝陽從小在貧困的單親家庭長大，父親獨立從事木匠工作，他從1977年自行創業做廣告看板，在台灣經濟起飛的時候有賺到錢，在北中南都有分公司，每個月營業額達上千萬，因為喜歡小孩，所以跟妻子育有4名子女，且成立首創文教基金會，長期關注婦幼議題，但2023年被診斷罹患血癌，仍樂觀看待生命，「寧願燒盡，不可銹壞」。

70歲的周朝陽因為錦新大樓躍上新聞版面，他因不滿公共空間被產權公司砌牆，火大踹倒磚牆，後來又因為新北市國三生命案，在五股區的路口架設「乾哥乾妹」巨幅看板，再度成為焦點人物。

▲周朝陽成長於清貧家庭，由從事木匠的單親父親拉拔長大，因為喜歡小孩長期關注婦幼問題。

周朝陽表示，他出身單親窮苦家庭，擔任木匠的父親獨立拉拔4名子女長大，他建國中學畢業後考上台灣師範大學，23歲那一年獨立創業成立廣告看板公司，與妻子結婚後，因為太喜歡小孩子，生了4名子女。

周表示，在經濟起飛的年代，北中南都有成立分公司，每個月的營業額千萬，因為喜歡小朋友，所以就成立首創文教基金會，長期關注婦幼相關議題，從1994年成立至今，30年來已經捐款資助超過上億元。

他也指出，不管捐多少錢，都是要盡力改變社會秩序，因為年輕世代的青少年，可能遭到黑幫拉攏、吸收，因為都被教導「青少年」犯罪是可以被塗銷的，所以希望能夠盡微薄之力改變死刑問題以及少保法的修正。

周朝陽在2023年6月被醫生診斷出罹患血癌，但他樂觀看待，因為廣告看板公司沒有人接班，所以目前做「自來客」、不再主動招攬業務，除了養身之外也接受標靶治療；受訪最後，他引用馬偕博士說的「寧願燒盡，不可銹壞」這句話，作為對自己的期許，繼續回饋社會。