新北第4區／吳秉叡廟街拉票「喊選對的人」、蔣欣璋8人強大應援「讓新莊翻新」

▲吳秉叡與蔣欣璋力拚新莊立委席次。（圖／翻攝自臉書粉專）

網搜小組／劉維榛報導

大選緊張倒數2天！新北第4區立委候選人馬不停蹄掃街拜票，吳秉叡端出過往政績，像是爭取五股交流道改善、台北醫院興建急重症醫療大樓等，希望連任繼續替選民效勞；而蔣欣璋積極現身各角落，感謝8位強大前輩現身應援，懇請選民給他一個機會，讓新莊綠地變藍天。

吳秉叡在臉書粉專表示，今（11）日前往新莊廟街拜票，強調這裡是新莊歷史文化與現代建設的起點，接著端出過往亮眼政績，像是爭取推動五股交流道改善、台65新設新莊南出匝道、捷運環狀線；爭取台北醫院興建急重症醫療大樓，強化新莊醫療量能等。

他也賣力催票直呼，「挺台灣！選對的人，走對的路！」我們手中的每一票都是民主的薪火，集中選票，照亮未來的路，讓國家繼續走向民主前進的道路。」

而藍營新秀蔣欣璋在粉專喊話，選戰剩下2天，剩下的每分每秒，都萬分關鍵，「向新莊區的各位好朋友，再次請求你們的支持。讓我們一起團結向前，集中力量，我們不分黨派、不分地域，我們目標一致，要讓台灣更好，讓新莊起飛，讓善良與正直重現」。

蔣欣璋同時也感謝8位前輩現身應援拉票，包括彰化縣長王惠美 、基隆市長謝國樑 、前台北縣長周錫瑋 、前台北縣副縣長蔡家福、前省議員簡盛義、桃園市議員朱珍瑤及新北市議員戴湘儀 、民眾黨新北市議員陳世軒，「我們不分黨派、不分地域，我們目標一致，要讓台灣更好，讓新莊起飛，讓善良與正直重現。」