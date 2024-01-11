京東物流「無錫001」快遞員退休　「一無所有」進城到「買房買車」

▲京東物流無錫001號員工金宜財（圖右）退休。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

「京東物流無錫001號員工」金宜財今（11）日正式退休。他在2009年從安徽宣城到大城市無錫闖蕩，在沒有適配的工作下，走投無路之際恰逢京東物流在當地拓展市場，成為第一名員工。金宜財表示，剛入職時一無所有，「如今買了房、買了車、有了存款，退休時，領導同事還為他送上大紅花送行。」

《新京報》報導，隨著部分企業對快遞員薪酬福利保障的持續提升，越來越多快遞小哥幹到了退休。1月11日，「京東物流001號員工退休」這一話題衝上熱搜，引發網友熱議。

金宜財表示，他在2009年入職時，無錫的京東快遞員用一隻手就能數得過來，憑藉著前一份工作是銷售人員累積的經驗，金宜財對無錫的大街小巷和市場商戶都很熟悉，在他印象裡，10年前送快遞遠沒有今日輕鬆，當時不僅要扛著1.5公斤重的刷卡機上門取件，還有很多是現金交易，背包裡常常放著上萬元（人民幣，下同）現金。

15年的工作經驗讓金宜財的生活發生很大變化，相較於入職時的收入，已經漲了數倍。入職四年後，金宜財便在無錫買下第一套房，還把全家人從安徽接到無錫居住。

顯年60歲的金宜財表示，「有房有車，在城市裡安家，從農村走出來的人能有這樣的生活，覺得很滿足了，沒什麼壓力，現在退休養老了。」

