「哥哥」變男友？她突遭告白「畢業後交往」　網嗨：好像偶像劇

▲女子突然被父親女友的兒子告白。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

兄妹親情深厚，但如果親情變成戀情該怎麼辦？一名女子透露，由於母親在她小時候就離世，因此她是由父親一手帶大，不過讀大學時，父親交了女朋友，而阿姨則是帶了一個讀醫學系的兒子，豈料，某日晚間，對方竟然趁兩人獨處時告白，讓她瞬間不知所措，認為從「哥哥變情人」的關係變得太快。

這名女網友在臉書社團「匿名3公社」透露，國小5年級時，生母就遇酒駕車禍去世，之後由父親一手養大，在就讀大學時期，父親交了女友，對方老公因病離世，也有個讀醫學系的兒子，「父親的女朋友(阿姨)，不僅很照顧父親，也很疼她」，一家四口幸福的住在一起。

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豈料，某日晚間，父親與阿姨去逛夜市，家中只剩她與阿姨的兒子，阿姨的兒子便大膽的問她「妳有男朋友嗎？」又問「妳知道為什麼我沒有交女朋友嗎？」接著對方突然間拉住她的手跟她告白，「第一次看到妳，我就很喜歡妳，我快畢業了，才敢跟妳表白，妳願意跟我交往嗎？我真的很喜歡妳。」原PO瞬間思緒混亂，心想「怎麼會這樣、怎麼辦」，對方是「哥哥」，這樣的關係變化太快。

▲女子不知該怎麼面對彼此的關係。（圖／翻攝自臉書匿名3公社）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「妳覺得因為是兄妹，所以尷尬嗎？但是很顯然的妳名義上的哥哥不把妳當妹妹」、「如果妳也覺得不錯就試試看、好像偶像劇」、「看妳對他有沒有感覺呀」、「如果有愛，是挺浪漫的，但也別洗腦自己」。

對此，原PO補充表示，因為父親和阿姨尚未登記結婚，雙方只想互相照顧一起到老；另外，她對阿姨的兒子是當哥哥看待，而且還說原本雙方就像兄妹吵吵鬧鬧，但被告白之後，整個感覺都不一樣了，因此，對於哥哥的告白，她打算好好釐清自己的想法。

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