高三兒段考沒吊車尾！老闆掛「最佳進步獎」布條喊：飲料免費續杯

▲老闆跟客人分享喜悅，來店用餐可享飲料免費續杯優惠。（圖／翻攝自Facebook／加閤家西式早午餐崇善店）

圖文／CTWANT

台南一家連鎖早午餐店最近掛上紅色布條，上面寫道「狂賀老闆兒子勇奪學習進步獎！1/1-1/31內用飲料續杯0元」。對此，老闆劉先生本人受訪時也分享，自己就讀高三的大兒子總是在41人的班上成績吊車尾，但這次期中考突飛猛進，班排進步到25名，讓他又驚又喜，因此為慶祝大兒子拿進步獎，他在自己開的10間早餐店掛上布條，歡迎客人一起普天同慶。

該家早午餐店的官方臉書在去年12月31日發文指出，「狂賀！！喜愛加閤家的朋友有福囉！！老闆心情大好，凡來店內用，飲料續杯不用錢，調味乳、玉米濃湯除外喔，詳細活動內容，請詢問我們可愛的店員們，還在等什麼，找親朋好友一起~喝~起~來~~~~~」

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對此，老闆劉先生近日接受《中時新聞網》採訪時表示，就讀高三的大兒子成績並不理想，班上41人，班排時常吊車尾，但這次期中考成績出爐，大兒子竟從倒數第2名進步到第25名，讓他超驚喜，開玩笑問兒子是不是老師有偷放水，還是突然腦袋開竅了。

為慶祝大兒子拿到學習進步獎，劉先生也在自己開的10間早餐店門口掛布條，上頭寫道「狂賀老闆兒子勇奪學習進步獎！1/1-1/31內用飲料續杯0元」

劉先生補充，這次大兒子成績進步也成功影響到小兒子，讓小兒子開始奮發向上認真念書，成績也有所提升，他也承諾，若大兒子未來考試排名不斷往前，他會考慮把優惠活動延長3個月，甚至1整年，直呼就算虧錢也沒關係。

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