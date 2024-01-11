　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高三兒段考沒吊車尾！老闆掛「最佳進步獎」布條喊：飲料免費續杯

（圖／翻攝自Facebook／加閤家西式早午餐崇善店）

▲老闆跟客人分享喜悅，來店用餐可享飲料免費續杯優惠。（圖／翻攝自Facebook／加閤家西式早午餐崇善店）

圖文／CTWANT

台南一家連鎖早午餐店最近掛上紅色布條，上面寫道「狂賀老闆兒子勇奪學習進步獎！1/1-1/31內用飲料續杯0元」。對此，老闆劉先生本人受訪時也分享，自己就讀高三的大兒子總是在41人的班上成績吊車尾，但這次期中考突飛猛進，班排進步到25名，讓他又驚又喜，因此為慶祝大兒子拿進步獎，他在自己開的10間早餐店掛上布條，歡迎客人一起普天同慶。

該家早午餐店的官方臉書在去年12月31日發文指出，「狂賀！！喜愛加閤家的朋友有福囉！！老闆心情大好，凡來店內用，飲料續杯不用錢，調味乳、玉米濃湯除外喔，詳細活動內容，請詢問我們可愛的店員們，還在等什麼，找親朋好友一起~喝~起~來~~~~~」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，老闆劉先生近日接受《中時新聞網》採訪時表示，就讀高三的大兒子成績並不理想，班上41人，班排時常吊車尾，但這次期中考成績出爐，大兒子竟從倒數第2名進步到第25名，讓他超驚喜，開玩笑問兒子是不是老師有偷放水，還是突然腦袋開竅了。

為慶祝大兒子拿到學習進步獎，劉先生也在自己開的10間早餐店門口掛布條，上頭寫道「狂賀老闆兒子勇奪學習進步獎！1/1-1/31內用飲料續杯0元」

劉先生補充，這次大兒子成績進步也成功影響到小兒子，讓小兒子開始奮發向上認真念書，成績也有所提升，他也承諾，若大兒子未來考試排名不斷往前，他會考慮把優惠活動延長3個月，甚至1整年，直呼就算虧錢也沒關係。

延伸閱讀
打開陌生訊息傻了　他認出「屁股那顆痣」全身顫抖：是女友和前男友
26歲警巡邏時舉槍轟心臟身亡　最後留言曝光「要變厲鬼報仇」
辦公室異常安靜！課長困惑：年輕員工像得自閉症　網友一面倒曝心聲

ET快訊
新年換機！手機降價排行出爐　iPhone 15 Pro Ma
快訊／媽媽罵高嘉瑜「肖查某難怪被打到哭」　李彥秀道歉了
快訊／羅致政捲私密片外流風波　妻哽咽力挺：相信邪不勝正
台大醫示警　急診重症增「10個裡2個新冠」
薔薔1舉動「被關機場小房間整晚」！　警衛拿走行李
快訊／馬英九「未受邀」選前之夜　國民黨：避免民進黨詆毀馬
「3類藥品」別吃了快丟！　食藥署教丟棄原則：藥水別倒馬桶
返鄉投票潮來了！　雙鐵銷65.7萬張票「熱門段難求」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎航年終上看10個月　員工不滿哀嚎是「過勞超人」籲調薪2千

2024企業最愛大學生調查！成大再奪冠　技職霸榜超越私立普大

長大邀王正坤演講　分享以BGS國際商學會理念經營連鎖企業

高三兒段考沒吊車尾！老闆掛「最佳進步獎」布條喊：飲料免費續杯

紗窗當大門、屋頂破洞「冷到無法睡」！台灣1.2萬弱勢家庭難擋震災

返鄉投票潮湧現！雙鐵銷65.7萬張票「熱門票難求」　客運尖峰9成滿

去年夏天飆百元高價　供過於求！高麗菜跌剩每公斤6元

外牆廣告掛割頸案「乾哥乾妹」畫像　1情況可能免罰

低溫防心血管疾病猝發！泡湯忌冷熱交替　醫師：年輕人也要當心

同事領7萬「他年終才2萬」　真相反轉！全場傻：佛心公司哪裡找

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

虎航年終上看10個月　員工不滿哀嚎是「過勞超人」籲調薪2千

2024企業最愛大學生調查！成大再奪冠　技職霸榜超越私立普大

長大邀王正坤演講　分享以BGS國際商學會理念經營連鎖企業

高三兒段考沒吊車尾！老闆掛「最佳進步獎」布條喊：飲料免費續杯

紗窗當大門、屋頂破洞「冷到無法睡」！台灣1.2萬弱勢家庭難擋震災

返鄉投票潮湧現！雙鐵銷65.7萬張票「熱門票難求」　客運尖峰9成滿

去年夏天飆百元高價　供過於求！高麗菜跌剩每公斤6元

外牆廣告掛割頸案「乾哥乾妹」畫像　1情況可能免罰

低溫防心血管疾病猝發！泡湯忌冷熱交替　醫師：年輕人也要當心

同事領7萬「他年終才2萬」　真相反轉！全場傻：佛心公司哪裡找

妃常女力走向成功大道　2024勝利成功小信物曝光

高冷陳星旭陷「追妻火葬場」　宋茜床上擁吻連作夢都甜

2山友爬柴山遭羅威納犬撲咬「階梯濺血」　若再犯飼主最高罰15萬

台灣貴婦真的狂！買頂級保養不手軟成「世界第一」回購率高達92%

輸36分遭主場球迷狂噓　柯瑞創2009年入隊主場最慘敗

雲林警方加強選票運送維護措施　落實選舉維安重點

Twitch組織瘦身裁員超過500人　媒體率先爆料：員工驚看報紙才知道

虎航年終上看10個月　員工不滿哀嚎是「過勞超人」籲調薪2千

堅持現點現泡！日月潭「最美茶行」茶控大推　首推烏龍奶必點

2024企業最愛大學生調查！成大再奪冠　技職霸榜超越私立普大

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　見面合照曝光

台灣今年「3毒齊發」！醫示警了

他見1鞋款今年大流行納悶了　眾人勸：台灣不適合

LINE被盜！　醫曝受災戶「共同特色」

鳳梨說的「辣個男人」身分曝！　馮語婷回應性別疑雲

5年級神店回歸？香鷄城預告重返市場

快訊／11縣市「今晚不到10度」

飛日本1599元起！虎航促銷10:00開跑

更多熱門

相關新聞

她遭「哥哥」告白「畢業後交往」　網嗨：像偶像劇

她遭「哥哥」告白「畢業後交往」　網嗨：像偶像劇

兄妹親情深厚，但如果親情變成戀情該怎麼辦？一名女子透露，由於母親在她小時候就離世，因此她是由父親一手帶大，不過讀大學時，父親交了女朋友，而阿姨則是帶了一個讀醫學系的兒子，豈料，某日晚間，對方竟然趁兩人獨處時告白，讓她瞬間不知所措，認為從「哥哥變情人」的關係變得太快。

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」

慎入！紐約地鐵站「遊民與老鼠同睡」

高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

台灣今年「3毒齊發」！醫示警了

台灣今年「3毒齊發」！醫示警了

關鍵字：

加閤家西式早午餐周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

快訊／堂本剛宣布結婚！

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

更多

最夯影音

更多
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面