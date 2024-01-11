2山友爬柴山遭羅威納犬撲咬「階梯濺血」　若再犯飼主最高罰15萬

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄柴山出現咬人大型犬！9日有2名山友爬山時，遭到一隻羅威納犬撲咬受傷，經飼主陪同傷者就醫，傷者表示不提告。不過，這隻羅威納犬已不是第一次攻擊路人。高雄動保處表示，該犬隻將會被列為攻擊性犬隻，後續若再違反，將依動保法處飼主3萬元至15萬元罰鍰。

▲柴山出現咬人的羅威納犬。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有名婦人9日下午爬柴山時，突遭一隻大型犬撲咬受傷，該犬攻擊後仍在階梯上來回徘徊，又撲咬在旁打電話報警的男山友，讓其他民眾看了紛紛驚叫「這誰家的狗啊！」、「獒犬！」，並拿起棍子自我防衛，相當驚嚇。

然而這隻狗並非獒犬，而是常被用做警衛犬的羅威納犬，連續攻擊2人後，步道上還殘留傷者的血跡，婦人的褲子也被咬破，膝蓋流血、瘀青，手腳擦傷，相當「慘烈」。附近攤販透露，該犬近幾個月才被帶來山上養，上個月也發生過攻擊事件。

警方獲報抵達時，飼主也在現場並陪同傷者就醫，傷者表示不提告，賠償問題則由雙方自行討論。

對此，高雄動保處啟動調查，表示依動保法規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違者將處3千至1萬5千元罰鍰。另該犬隻將會被列為攻擊性犬隻，後續若再違反，將依動保法處3萬元至15萬元罰鍰，另外建議傷者報案，向飼主請求民事賠償。