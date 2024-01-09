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社會 社會焦點 保障人權

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

▲▼王姓老先生帶著帳篷及簡便行囊騎著輕型機車吃力地往武嶺方向前進。（圖／新城警分局提供，下同）

王姓老先生帶著帳篷及簡便行囊騎著輕型機車吃力地往武嶺方向前進。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮合歡派出所代理副所長賴彼得、警員呂小平日前執行交通稽查勤務，當天下午4點左右，在行經台14甲線克難關一帶時，見一名王姓老先生帶著帳篷及簡便行囊騎著輕型機車吃力地往武嶺方向前進，由於當時天氣不好，強風夾帶細雨，且氣溫十分的低，機車搖搖擺擺地前行，於是駕車尾隨其後，幫忙擋風，抵達合歡山景觀台公廁時，員警請該男先至公廁內休息。

▲▼王姓老先生帶著帳篷及簡便行囊騎著輕型機車吃力地往武嶺方向前進。（圖／新城警分局提供，下同）

員警尾隨王男機車保護並下車關切。

休息期間男子不斷顫抖，疑似失溫，警方趕緊攙扶該男，並提供暖暖包讓男子暖暖身，經警方詢問，該年約67歲王姓男子在前一天從台南出發往合歡山出發，當天要從梨山返程回台南，由於在克難關段需爬坡，輕型機車動力不足，王男很吃力地緩慢往上爬，最後安全的騎上來，員警了解情況後，詢問王男接下來的行程，他表示要繼續往武嶺方向走，員警聽聞後，考慮到從目前位置至武嶺尚有一段距離，繼續往前騎王男的身體狀況無法負荷，賴副所長及呂員分工合作，由賴員負責載王男往武嶺，呂員騎乘機車，奮力緩緩地攻頂武嶺，到達停車場後，王男非常感謝警方的協助，拱手哽咽地稱謝，便騎車往埔里方向離去。

▲▼王姓老先生帶著帳篷及簡便行囊騎著輕型機車吃力地往武嶺方向前進。（圖／新城警分局提供，下同）

員警用警車載送王男並代騎機車協助完成心願。

員警表示，當時氣溫僅為4.2度，且王男疑似失溫，為保障他的安全，熱心協助男子。

新城警分局呼籲，民眾前往合歡山區旅遊的遊客一定要做好保暖措施，尤其是機車騎士最好穿戴羽絨衣、兩截式雨衣、覆鼻式面罩、防雨手套、圍巾、暖暖包等保溫防雨衣物，如此才能確保安全，所有遊客如果有發生任何不適之狀況，請立即報警求助，或直接前往合歡派出所尋求安置，合歡派出所員警將會提供最熱情的驅寒保暖服務，保障遊客的旅遊安全。
 

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