上海復旦大學畢業生「直接就業率不到2成」　7成人繼續升學

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫後經濟復甦緩慢，青年就業大環境艱難。名校上海復旦大學近日披露，2023年大學畢業生最主要去向是升學，比例高達7成，直接就業的畢業生不到2成。

據《封面新聞》報導，《復旦大學2022—2023學年本科教學質量報告》顯示，該校2023年應屆本科畢業生總體就業率達88.69%。

該報告指出，畢業生最主要的去向是升學，升學畢業生2278人，其中出國（境）留學564人，國內升學1714人；直接就業人數為583人，佔18.07%；選擇繼續深造的學生比例仍保持較高水平，佔畢業生總數的70.61%。

對畢業生的調查則顯示，86.55%的畢業生對求職結果表示滿意。對用人單位的調查顯示，用人單位對復旦大學歷屆畢業生工作表現的總體滿意度超過98%。

報告顯示，在評價該校畢業生工作能力時，用人單位對畢業生「深厚的專業知識和技能」、「遵守職業規範和操守」、「持續專業學習的主動性」、「強大的行動力」等方面的表現給予了高度認可。

相對而言，儘管雇主對該校畢業生的「領導能力」、「批判性思維」、「廣泛涉獵各個知識領域」等方面能力的滿意度也超過了90%，但相較前述能力滿意度仍偏低。

報告指出，在本科教育開展學科交叉融合培養、發展學生批判性思維等深度認知能力應成為改革重點。