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大陸 大陸焦點 特派現場

女兒沒考上一流名校　父親逼「冬天洗冷水、剪亂頭髮」惡行曝

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲大陸一名女學生未能按父親心意考取第一流大學被家暴。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女學生2022年考上本科大學，但其父親並不滿意，要求必須要考上「985」一流名校，並從暑假期間開始「親自督軍」補習。大學開課後，父親不讓女兒到校上課，還被奶奶發現孫女頭髮被父親剪亂、餓肚子，冬天洗冷水澡、限制與外界交流等惡行。奶奶經溝通無效後，決定一狀告上法院並申請保護令，只求將孫女帶離這可怕的生活環境。

▲▼性侵,受害,家暴,女,示意圖。（圖／視覺中國）

《九派新聞》報導，11月27日，最高法院發布人民法院反家庭暴力典型案例（第二批）。其中一則案例提到，16歲女生因未考上985大學，遭到父親家暴，向法院申請人身安全保護令。

以此案例為範本，大陸最高法院解釋稱，父母應當尊重未成年子女受教育的權利，父母行為侵害合法權益者，未成年子女可申請人身安全保護令。

根據法院判決理由顯示，申請人有遭受家庭暴力或者面臨家庭暴力現實危險，其申請符合人身安全保護令的法定條件。人民法院在收到申請後6小時內便作出人身安全保護令，裁定，一、禁止被申請人（父親）對申請人（女兒）實施家庭暴力；二、禁止被申請人限制申請人之人身自由、虐待申請人；三、禁止被申請人剝奪申請人受教育的權利。

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