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大陸 大陸焦點 特派現場

陸流浪博士年輕帥照被挖出　網友嘆「比明星俊美」掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

上海復旦大學留美博士孫姓男子日前因為一段流浪影片在網路上掀起熱議，還有人挖出他年輕時的照片，誇讚他眼神清澈、長相俊美，彷彿希臘神話中的美少年、比明星還好看等等。不過，也有另一派網友認為，以孫男的經歷不可能淪落至此，背後可能還有大眾不知情的隱情，希望大家不要同情心氾濫。

陸帥學霸淪紐約街友。（圖／翻攝自微博／黨人碑、飛象網項立剛）

▲孫男年輕時的照片被挖出。（圖／翻攝自微博／飛象網項立剛）

整起事件的起因，是短影片博主「王探長在紐約」上傳一段採訪影片，主題為「中國博士在紐約流浪」，很快就有知情人士、復旦美國校友會（紐約）等人證實，影片中的流浪博士姓孫，是江蘇江陰人，求學時曾被稱為天才、神童，1984年8月自長涇國中畢業後升入南菁中學，1985年1月被復旦大學少年班物理專業錄取，本科畢業後赴美國深造碩士、博士。

陸帥學霸淪紐約街友。（圖／翻攝自微博／黨人碑、飛象網項立剛）

▲孫男已在街頭流浪16年。（圖／翻攝自微博／黨人碑）

然而，孫男疑似因為感情受挫，導致工作、生活都無法正常進行，人際關係也出現問題。他自述，因為出現幻聽，分不清現實和虛構，慢慢偏離正常生活，之後便開始流浪，從2007年開始，他已經流浪16年，靠著乞討和撿別人丟棄的食物活著。

陸帥學霸淪紐約街友。（圖／翻攝自微博／黨人碑、飛象網項立剛）

▲孫男（箭頭者）過去曾被稱為天才、神童。（圖／翻攝自微博／黨人碑）

消息曝光之後掀起各界熱議，孫男的背景、年輕時的照片也相繼被挖出，部分網友看到照片，留言大嘆可惜，認為孫男年輕時長相俊美、帥氣，眼神清澈，堪比希臘神話中的美少年，甚至誇讚他比明星還好看，沒想到最後卻變成這個樣子。

不過，也有另一派網友認為，以孫男的學經歷，應當不至於淪落到這個地步，加上消息公開之後，網路上陸續出現一些負面消息，孫男究竟是怎麼走到這一步，背後或許另有隱情，希望大眾不要同情心氾濫。

孫男的家人則表示，對於大眾關心感到很感謝，但不希望受到過度關注。後續復旦校友會將會安排孫男與家人見面，並依據他的精神狀況進行協助，討論下一步的處理方式。

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