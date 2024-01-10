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誰要求高端保密？侯辦拿證據打臉薛瑞元　「雙方都要求保密」

▲▼ 侯友宜競選辦公室召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜競選辦公室召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

對於高端爭議，衛福部長薛瑞元日前表示，「政府並沒有要求保密」，對此，侯友宜競選辦公室今（10）日召開記者會首曝新證據，櫃買中心經查證，明確表示高端疫苗採購合約是「雙方均負有保密義務之要求」，直接打臉薛瑞元說的「我們沒有要求他要保密」，顯示薛瑞元公然說謊。

侯辦發言人黃子哲、江怡臻與大同士林立委候選人游淑慧召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。黃子哲表示，賴清德在總統辯論會上贊成高端疫苗公布，兩個星期過去，立法院開了臨時會，迄今卻還未公佈，民進黨完全執政碰到高端問題，都無法給人民答案，還是民進黨所有人都把賴清德當塑膠？還是在跟賴清德一起套招或演戲？

黃子哲說，他在前年提出質疑時，時任衛福部長陳時中說合約是供貨廠商（高端公司）對買方（衛福部）的要求，對於高端沒有限制。現任薛瑞元則說，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端本來就有對外揭露資訊秘密權利。陳時中、薛瑞元通通甩鍋給高端公司，與衛福部沒有關係。

黃子哲指出，當時他就揭露高端發布的重大訊息載明「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，但民進黨一概撇清說不清楚為何高端發出該重訊內容，因此他在2022年11月3日向金管會證期局檢舉，最後櫃買中心回覆內容為「基於合約雙方均負有保密義務之要求」，表明高端與衛福部相互要求保密，也代表櫃買中心總經理李愛玲昨天根本不敢說實話。

▲▼ 侯友宜競選辦公室召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

「陳時中不誠實、薛瑞元是亂源、賴清德很缺德」黃子哲表示，他提出3疑問，第一問，為什麼衛福部直指是高端單方面要求保密，高端卻到現在都不敢出來反駁？第二問，為什麼高端重訊說是配合衛福部的要求而保密，而衛福部既然否認，卻到現在也不敢向金管會檢舉高端發不實重訊？

第三問，高端重訊只說了部分事實，沒完全揭露合約中對保密要求的內容，金管會卻不敢裁罰？此外，針對高端合約內容究竟是什麼？EUA如何通過？以及高端的股價即市值暴漲，有無官商勾結，人謀不臧?黃子哲也要求民進黨政府應該給人民一個清楚的交代與答案。

游淑慧也說，2024年民眾期待除了遠離戰爭以外，更重要是解密台灣、解密民進黨，過去8年出現這麼多秘密，卻被政府用密件保護。政府與民間合約雙方負有保密義務，制式合約版本一定有除外條款，面臨法院、民意機關、監管單位調查時就可解密，如果衛福部偏袒高端，沒有除外條款就是圖利，有這條除外條款就可以解密，沒有違法問題。

▲▼ 侯友宜競選辦公室召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

游淑慧表示，採購國際疫苗時，英文版合約都有除外條款，如果台灣法院、立法院、監管單位有需要，就可以解除保密，如果AZ、莫德納都同意有除外條款，高端憑什麼高傲不能解密，何況賴清德競選承諾無法兌現，當選之後還會兌現承諾嗎？就是四個字「隨便說說」。

江怡臻指出，賴清德要解密高端至今已12天，請問政見是不是無法兌現，民進黨出現一個政府、三種說法。陳建仁說，合約公開必須由高端開股東會同意；衛福部長薛瑞元說，解密要由董事會開會決議；衛福部前部長陳時中說，簽過約的合約，可以任意公開嗎？民進黨內部說法不同，完全竟是模糊焦點，更不願意公開。

「要求高端合約公開透明」江怡臻也提出4問，請問高端何時開董事會？選後才開？薛瑞元幾月幾號可以公開高端合約？行政院長陳建仁說高端合約無不可告人之事，那請立刻公佈！賴清德說人民有知的權利要公開高端合約，賴清德能在選前說到做到？
 

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