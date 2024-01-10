防割喉案重演！　北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」　

▲防校園割喉案悲劇，北市教育局擬在中小學設置「班班求救鈴」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭割頸喪命，校園安全議題延燒。台北市教育局今表示，研擬利用校園網路系統，在中小學各班設置緊急求救鈴，一旦發生緊急衝突事件，可即時與學務處連線，預防衝突擴大。此外，近期也發文各校，提醒學生遇到衝突事件時，應大聲呼救或逃離現場自保。

台北市教育局今舉行媒體座談，聚焦校園安全與心理諮商議題。教育局學務校安室主任黃國忠表示，近日已發文各校，建立學校及班級針對危機失序行為的應變機制，進行必要演練，並請各校提醒學生，當遇到緊急衝突事件時，可以大聲呼救、逃離衝突現場，避免衝突擴大，尤其小學生都配置隨身防身警報器，必要時也可以使用。

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黃國忠進一步指出，教育局也研擬利用既有的校園網路系統，在各班設置求救鈴，可在教室大屏觸控螢幕電視設置，或類似廁所求救鈴模式，讓師生多一層保障，但目前仍在研擬評估階段，也要細算可能需求的經費。

針對學生攜帶刀械等違禁物品到校搜查部分，教育局長湯志民表示，現行「學校訂定教師輔導與管理學生辦法注意事項」強調尊重學生，多數學生也不會主動攻擊別人，但對於有霸凌或侵犯別人的行為疑慮時，學校可以在家長或學生代表陪同下執行安全檢查，後續也會配合教育部校園安全諮詢會議的決議辦理，也就是在緊急情況下，可以免除相關人員陪同等規定。

此外，為加強校園安全措施，北市教育局也要求各校確保校園監視攝影設備的維護與更新；增加保全或學校人員校園巡邏頻率；加強學生及教職員的安全意識，建立通報機制；定期舉辦模擬演練，增強校安人員實際應變能力；以及與轄區派出所、消防隊與醫療院所等建立完善的社區安全通報機制。

