北市推「校園醫療入校」強化心理諮商　今年納入150多所國小

▲北市教育局宣布「校園醫療入校服務計畫」納入150多所國小。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

新北國三生遭同學砍殺身亡，引發校園安全與學生預防輔導議題。台北市教育局今（10日）宣布，首創全國在國、高中實施的「校園醫療入校服務計畫」，今年將向下延伸至150多所國小校園，補助學校申請專業諮商團隊進入校園，提供有情緒、心理等需求的學生專業醫療服務。

台北市教育局今舉行媒體座談，聚焦校園安全與心理諮商議題。湯志民表示，事先的預防輔導措施，更勝於行為後的矯正，許多學生偏差行為的發生，一開始往往都是情緒出了問題，針對學生預防輔導措施，教育局加強提供三級預防輔導措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯志民說明，針對一般就學適應困難的學生，提供初級的一般輔導措施，先由校內學務處、輔導室等協助；二級是針對瀕臨偏差行為邊緣的學生，提供較專業的輔導資源；第三級則是針對已有偏差行為及明顯適應困難的學生，由教育局的「學生輔導諮商中心」65位專輔人員提供個案服務。

湯志民進一步指出，為支援校園輔導工作，從110年度起，首創全國在國中和高中校園實施「校園醫療入校服務計畫」，每年提供各校5萬元經費，申請專業醫療院所的身心科醫師、諮商心理師等入校，提供更專業的諮商與心理治療，評估是否需要進一步的醫療服務。

湯志民說，從113年度開始，「校園醫療入校服務計畫」將向下延伸到國小階段，每年提供各校2.5萬元的申請經費，首波針對1千人以上的大校優先辦理，盼提供學生更完善的心理諮商與輔導資源。

