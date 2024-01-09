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台南3首長退職　黃偉哲頒贈紀念牌感謝貢獻

▲台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭即將退職，市長黃偉哲頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭即將退職，市長黃偉哲頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭，分別預計2月11日、1月10日及1月16日退職，市長黃偉哲9日於市政會議頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出，雖然不捨，他仍給予最深的祝福。

王揚智副秘書長於2019年2月1日到職迄今滿5年，因個人生涯規劃回任南台科技大學，任職期間襄助市政推展，擔任考績會主席等要職及協助各局處業務推展溝通協調，完成運河星鑽市地重劃違建宮廟拆除、協助控管全市畜牧設施核准案、協助學甲教育園區興建工程、山海圳國家綠道、督導亞太國際棒球訓練中心成棒副球場、督導協助重大賽事活動等，解決跨局處、單位問題，並使諸多建設順利開工。

▲台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭即將退職，市長黃偉哲頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局蘇世斌局長將於1月10日歸建奇美醫院，任期內推動「智慧稽查」縮短跨科流程、建置「健康共照雲」主動提供便民服務；因應高齡化社會衝擊，率先推出「銀髮健身房」及「智慧化衰弱量測點」，更首創「長者咀嚼吞嚥障礙篩檢計畫」及早改善民眾營養與健康問題；於鹽水區打造全國第一個運用閒置空間設置的社區心理衛生中心，維護市民朋友心理健康。2023年衛生局更獲得第一屆透明晶質獎「機關整理廉能作為」類之「特優」機關，讓市民有感，實現「健康活力、台南魅力」。

▲台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭即將退職，市長黃偉哲頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

人事處沈德蘭處長2018年7月到職以來已任滿5年6個月，因職期屆滿，將調任台中市政府人事處，任期內積極管理各類員額，配合市政發展需要，規劃調整市府組織架構，成立原住民族委員會、客家事務委員會和體育局；同時為了提升用人效能，建立約聘僱用獎優汰劣機制，除制度化管理，且能有效激勵工作士氣；期間亦積極向中央經爭取經費，建置37區公所差勤全面電子化，以縮短人事差勤數位落差，達到資訊資源共用共享；另為維護地理環境艱困公教人員權益，實施地域加給合理化調整方案，建立客觀評核機制，增進支給之合理性；沈處長所帶領的人事單位不只是幕僚，同時也成為市府最棒的策略夥伴。

▲台南市政府副秘書長王揚智、衛生局長蘇世斌及人事處長沈德蘭即將退職，市長黃偉哲頒贈退職首長感謝紀念牌，肯定3位卓越貢獻及對市政付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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