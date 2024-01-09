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新冠疫情升溫！金門中重症通報63例　疫苗1／9開打

▲▼ 疫苗抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲新冠疫情升溫，金門自1月9日起開打疫苗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，且大陸地區近期呼吸道疾病爆發，新冠疫情仍持續升溫；因應農曆春節年關將至，金門縣民眾透過小三通至對岸進行年貨採買或旅遊往來更為密切，大幅提升病毒傳播之風險。金門縣去年(112年)由部立金門醫院通報新冠肺炎中重症個案計有63例，其中以60歲以上長者居多佔90.5%，5例死亡個案年齡介於62~86歲。

▲▼ 疫苗抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

疾病管制署最新數據表示，近期國內新冠中重症疫情明顯上升，推估最快1月中下旬可能再進入一波的流行高峰；衛生局提醒，不只長者和慢性病患者，強烈建議青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑「新版」疫苗（莫德納XBB疫苗或Novavax XBB疫苗），以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠病毒導致較嚴重併發症，疫苗自1月9日起開打。

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金門衛生局亦提醒鄉親，特別是高風險族群如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全／免疫低下病史者，若有發燒或急性呼吸道症狀，可先行使用家用快篩進行自我檢測，遇有陽性反應，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別、接觸史等資訊，以供醫師評估及時診斷通報。目前金門縣備有足夠COVID-19口服抗病毒藥物可供使用。

防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，請尚未接種新冠XBB疫苗之民眾可在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗選擇一種接種即可。

▲▼ 疫苗抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

莫德納適用於6個月以上幼兒，Novavax適用於12歲以上兒童，凡前往接種者可獲贈500元禮券1張，目前合約院所持續發送中，送完為止；呼籲縣民把握機會，踴躍前往接種，以提升自我保護力。另65歲以上長者，中央已全面開放公費肺炎鏈球菌疫苗接種，籲請符合資格之民眾踴躍進行接種。

金門縣衛生局呼籲，適逢新的年度開始，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫；返家後亦應持續留意自身健康狀況。此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，保護自己與他人。

▲▼ 疫苗抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）

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