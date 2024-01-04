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社會 社會焦點 保障人權

居家隔離新冠竟違規趴趴走遭重罰170萬　醫師母妻敗訴確定

▲▼新冠疫情蔓延，民眾PCR篩檢需求暴增，儘管各大醫院都已派出大量人力，但還是無法消化龐大的篩檢需求。圖為亞東醫院外PCR篩檢區大排長龍的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲婦人自美國返台後，出現症狀，竟違反居家隔離規定自行就醫。此為示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市內湖三軍總醫院某醫師於2020年疫情期間，攜帶家眷到美國培訓，但醫師母親、妻子先行返台，但2人卻違反當時的居家隔離規定，私自外出，遭基隆市府重罰170萬元。2人不服，打起行政訴訟，一審敗訴後上訴最高行政法院，最高行4日再判決2人敗訴，全案確定。

判決指出，醫師母親簡姓婦人、劉姓妻子，2020年3月19日，帶著2名6歲以下幼女，共4人，自當時新冠肺炎非常嚴重的美國紐約入境。衛福部疾病管制署隨即依照當時的防疫規定，通知4人應到4月3日為止，進行居家檢疫14日，居家檢疫期間不得擅自外出，簡婦等人選擇基隆市住家居家隔離。

不過簡婦返台後3天已經出現發燒、呼吸困難等身體不適症狀，疑似染疫，但她竟未通報疾管署，反而在3月22日中午左右，在未著適當之防護、隔離裝備之下，與媳婦、2名孫女，共同搭乘計程車自基隆到內湖三總就醫，媳婦則是帶著2名孫女到三總的宿舍內。案經基隆市政府查證屬實後，依照《傳染病防治法》對2人重罰，其中簡婦遭重罰100萬元，劉女則遭罰70萬元。2人不服，打起行政訴訟。

一審台北高等行政法院審理後，駁回2人訴訟，2人再上訴第二審最高行政法院。最高行政法院審理時，簡婦辯稱，她是因為染疫才主動就醫，並非私自外出，所以不應受到《傳染病防治法》規範所處罰；再加上當時家中還有老、小混居的狀況，若不就醫，有可能會傳染給其他家人，所以她是為避免自己及同住家人生命、身體之緊急危難，應屬緊急避難行為，阻卻違法性。

但最高行政法院不採信簡婦的說詞，認為簡婦當時已經染疫，仍在未穿著適當防護裝備狀況下外出、就醫，到醫院負壓隔離病房收治，總計超過5小時的時間，難免會與當時在急診室的其他民眾接觸，確實造成疫情擴散的危險，市府裁罰有理，因此最高行政法院再度駁回2人請求。

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