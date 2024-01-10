恐怖長官！陸軍少校7度持電擊棒電下屬　遭撤職提告結果曝

▲二支部彈藥庫花蓮彈藥分庫陳姓少校分庫長，任職期間7度持電擊棒狠電部屬尋樂，遭陸軍司令部撤職，並停止任用3年。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

記者吳佩蓁／台北報導

陸軍陳姓少校任職二支部彈藥庫花蓮彈藥分庫少校分庫長期間，見底下官兵拿值勤所用的電擊棒打鬧，竟未阻止部屬玩耍，還帶頭拿電擊棒狠電部屬尋樂，遭國防部陸軍司令部懲處記大過1次、小過8次，因他1年內累計達記大過3次已達撤職標準，遭軍方決議撤職，並停止任用3年。陳男不服提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後，判決陳男敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，陳姓少校原是少校兵工補給官，但他於2019年11月至2020年3月任職少校分庫長期間，7次恣意以電擊棒電擊部屬為樂，軍方認為他身為單位主官，看到官兵使用值勤工具（如電擊棒）打鬧情事，理應制止以保護官兵安全，卻反而帶頭從事不當行為，給予官兵錯誤示範，造成官兵敢怒不敢言，顯見法紀觀念淡薄，應予嚴懲。

事後軍方召開評議會，就陳姓少校各該違失行為核予懲罰，共計大過1次、小過8次，由於他1年內累計達記大過3次，已達撤職標準，因此另召開評議會決議撤職，並停止任用3年。至於陳姓少校涉嫌「凌虐部屬」部分，因證據不足，花蓮地檢署已為不起訴處分。

陳男不服軍方處分，提出行政訴訟，他主張「國軍軍風紀維護實施規定」中所指的「行為不檢」違反法律保留及明確性原則，且懲罰處分以受害人多寡認定來認定他的行為數，不符法治國家「一行為不二罰」原則，且有違比例原則及衡平原則，應予撤銷原處分。

台北高等行政法院審理，認為軍方處分均無違誤，因此判決駁回陳男訴訟，全案仍可上訴。