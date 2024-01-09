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觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德今天中午前往嘉義市車隊掃街，場面熱絡。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨總統候選人賴清德今（9）展開第二天車隊掃街行程，上午在台北市出席國際記者會後，中午趕赴嘉義市，陪同立委王美惠車掃，將近9公里掃街途中，幾乎每個路口都能看到支持者揮舞粉、綠色競選旗幟表達支持，不少店家、公司行號員工特別來到店門口，頂著豔陽等候車隊經過，並比出2號手勢，場面熱烈，而賴清德結束車掃後，也在競選總部內支持者的手繪背板上留下簽名，呼籲支持者站出來，共同完成選戰最後一哩路。

嘉義市素有「民主聖地」美譽，2020年「蔡賴配」在嘉義市拿下超過9.9萬票，得票率高達61.37％，就算是2012年民進黨總統選舉失利，「蔡蘇配」依舊在嘉義市囊括過半（51.04%）選票，超過當年勝選的國民黨「馬吳配」。

不過，今年立委選戰，對比國民黨女將張秀華獲得國民黨籍市議員一致力挺，爭取連任的王美惠面對黨內整合挑戰，長期不滿王美惠系統的嘉義市黨部主委、議員黃露慧日前未出席造勢活動，引發黨內議論。

為此，王美惠近日持續家戶拜訪、站路口、掃市場催票，今天上午與賴清德一同車隊掃街後，晚間還將在造勢活動與副總統候選人蕭美琴同台。

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

《ETtoday新聞雲》現場觀察，賴清德今天中午前往中南部指標激戰區嘉義市，陪同王美惠車隊掃街，在半個多小時車掃過程中，幾乎每個路口都有支持者現身，揮舞「美德贏台灣」、「走對的路選對的人」競選旗幟，也有海外台僑一大早就等候在王美惠競選總部前，大聲高唱「挺台灣應援曲」、「美德贏台灣」等競選歌曲，粉、綠旗海交錯飄揚，綿延兩個路口。

其中，有年輕支持者高舉自製看板、貓狗應援毛巾，在大太陽下等候賴清德及王美惠車隊經過，還有民眾高舉台灣獨立鯨旗、民進黨黨旗，比出代表勝利與候選人號次的2號手勢，或利用紙張拼貼「美德凍蒜」、「台灣的榮耀」、「清德我要你的賴」等標語，歡迎賴清德來到嘉義市。

在車隊經過傳統市場時，有攤商利用紙板寫上「2」號數字，停下手邊工作，向賴清德表達支持，場面相當熱烈，但沿途仍有機車騎士對車隊比倒讚，以及有年輕路人向著車隊豎起食指，隱含支持民眾黨總統候選人柯文哲的意味，讓支持者忍不住向記者詢問：「為什麼年輕人都支持柯文哲？」

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場。（圖／記者呂晏慈攝）

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