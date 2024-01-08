快訊／漢堡王1／9起喊漲！「17品項全變貴」　最新價目表一次看

▲漢堡王宣布喊漲。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼麥當勞喊漲後，美國人氣速食品牌「漢堡王」也宣布自1月9日起調整部分通路餐點價格及菜單，總計有17品項全變貴，其中，有4款漢堡調漲10至20元，像是5吋重磅培根雙層牛肉堡、雙層國王大雞堡等，但也有2品項單點調降35元，而在點心系列則有10品項調漲，最多漲20元。

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漢堡王表示因考量整體營運狀況後，將於1月9日起調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約2%，其中，有4款漢堡產品單點價調升10至20元，包含5吋重磅培根雙層牛肉堡調升20元、雙層國王大雞堡調升10元、國王大雞堡調升10元、勁濃培根烤腿堡調升10元； 原味雙層小華堡、辣味雙層小華堡單點則調降35元。

而在超省系列促銷餐調漲幅度為10至20元，其中小華堡、辣味小華堡、Q彈海老堡調降5至16元；至於點心系列一口氣有10品項調漲，漲價幅度為4至20元；飲料系列、套餐配餐、早餐系列、優惠券系列價格則不調整。

雖有部分品項調漲，業者也指出像是明星商品華堡系列、安格斯牛肉堡系列等皆維持原價，且把原常態套餐「小華堡套餐145元」全面升級為「雙層小華堡套餐」，多一片火烤牛肉但價格不變；菜單部分也把深受歡迎的Q彈海老牛肉堡加入常態菜單。