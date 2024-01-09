東非狒狒枉死！農業局技工改口否認喊開槍　律師求情：非一己之私

▲今年3月間六福村一隻東非狒狒脫逃，被捕獲當下因遭開槍，傷重死亡。（圖／資料照，下同）



記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

六福村動物園在今年3月驚傳園內1隻東非狒狒脫逃，在桃園竄逃多日，農業局更成立「抓狒戰情室」研擬計畫，一時間成為全台關注焦點，豈料狒狒卻在楊梅富岡被圍捕時，農業局徐姓技工竟指示支援的林姓獵人開槍射擊，導致狒狒中槍亡，徐男因而遭到起訴。今(9)日法院開庭，徐男表明當下是考量公共安全，指示若情況危急可開槍，但射擊當下他並未下達指令。

檢方起訴指出，東非狒狒3月時從六福村動物園逃脫，在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區出沒，農業局、動保處與六福村野生動物人員前往出沒地區準備圍捕，3月27日上午，擁有合法槍枝的原住民獵槍的林姓獵人前往協助。

當時林男曾詢問協助圍捕時，是否可以開槍，因此在桃市農業局徐姓技工授意下，林男因而開槍射中狒狒，結果因子彈貫穿心臟與左、右肺臟，送往六福村搶救後仍死亡，釐清事發過程後，檢方認定徐男違反野生動物保護法起訴，林男則獲不起訴處分。

▲農業局人員列隊獻花，向狒狒遺體鞠躬。

9日桃園地院首度召開準備庭審理，徐起初原坦承犯案，之後改口否認，他表示當獵人詢問是否可以射擊時，考量狒狒出沒地點附近有學校與住家，在緊急狀況下授權獵人「可以開槍」。

法官詢問徐，一行人進入狒狒躲藏處時，狒狒是否有攻擊行為？徐回應內部太暗，無法判斷，但強調狒狒當時被通報為「危險」，又有破壞情事，因此曾向獵人說可以射擊，但在射擊當下未指示，辯護人則表示，徐是任職於農業局的公務員，只是依法行事，與一己之私不同，請求給予緩刑，同時聲請傳喚獵人等人到庭說明。