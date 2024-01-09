中國四大衛星發射中心功能各異　2023平均每週發射至少一枚火箭

記者魏有德／綜合報導

中國大陸今（9）日成功發射一枚搭載「愛因斯坦探針衛星」的長征火箭，由於軌道經過台灣南部上空，不少台灣民眾被突如其來的手機警報一驚，引起熱議。據了解，大陸共有4座衛星發射中心功能不盡相同，這枚火箭是由位於四川的西昌衛星發射中心成功發射，數據顯示，大陸2023年成功發射66枚運載火箭，平均每週至少成功一次。

▲長征火箭搭載愛因斯坦探針衛星從西昌衛星發射中心成功發射。（圖／翻攝央視）

公開資訊顯示，大陸四大衛星發射中心分別為，酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、文昌衛星發射中心及西昌衛星發射中心。

▲酒泉衛星發射中心。（圖／CFP）

酒泉發衛星發射中心主要任務是發射低軌衛星或是小微衛星，同時，它也是大陸空間（太空，下同）技術研究院的主要發射場。值得注意的是，這裡也是解放軍火箭軍的重要發射試驗基地，隸屬於解放軍戰略支援部隊，又被稱為「東風航天城」。

▲太原衛星發射中心。（圖／CFP）

太原衛星發射中心為大陸固體火箭主要發射場，固體火箭具備結構簡單等優點，也是軍事用途上被廣泛使用的一種。在軍事及科學研究上，太原發射中心已成功發射多批次固體火箭，藉此累積豐富的技術經驗。

▲文昌衛星發射中心。（圖／CFP）

位於海南省的文昌衛星發射中心是全球為數不多的低海拔發射場，也是大陸唯一一座濱海發射場，擁有較先進的技術以及發射設備，可滿足大型衛星及載人任務。同時，憑藉著多種先進的發射裝備與技術，文昌發射場可滿足不同類型衛星的發射需求。

▲西昌衛星發射中心。（圖／CFP）

至於本次引起台灣民眾熱議的火箭發射，是由位於四川的西昌衛星發射中心主導，該發射中心主要優勢在於其液體火箭發射能力，液體火箭具有發射能力強、適應性廣、控制精度高等優點，同時，西昌發射中心還有「北斗母港」之稱，是「北斗衛星導航」系統建置完成的重要推手。

根據公開資訊概略統計，大陸載2023年共計發射火箭67枚（成功66次，失利1次）。其中，航天科技集團48枚，航天科工集團6枚，民商火箭企業累計13枚。也就是說，四大發射場平均每週就會有至少一枚火箭發射，已經超越2022年完成的64次成功發射紀錄。

根據公開資訊概略統計，大陸載2023年共計發射火箭67枚（成功66次，失利1次）。其中，航天科技集團48枚，航天科工集團6枚，民商火箭企業累計13枚。也就是說，四大發射場平均每週就會有至少一枚火箭發射，已經超越2022年完成的64次成功發射紀錄。