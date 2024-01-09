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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錄音檔曝光！民進黨爆：凱旋苑弱勢補助「選後再說」、要學生跟又昱談

記者陳家祥／台北報導

「凱旋苑」青年租金補貼方案昨日起開放申請，民進黨發言人張志豪、競總發言人戴瑋姍今開記者會，公布他們收到的一份文大學生與凱旋苑管理中心通話的錄音檔，根據音檔內容，管理中心表明，一間房間月租1萬6千元，又昱公司補貼5千，「你要付給我們公司（即新壽）1萬6千，又昱的5千要另外申請，跟我們沒有關係」，並要學生自行跟又昱公司申請。但從上周侯辦公告方案至今，又昱公司沒有官網、沒有公開公司電話，連新壽公司官網也沒有任何相關公告，要侯友宜針對錄音檔的內容出來面對。

張志豪表示，侯辦公告昨日起開放申請青年租金補貼方案，即有不少符合低收入戶、中低收入戶或家戶所得總額在133萬元以下的文大學生，致電凱旋苑要了解補貼方案，並爭取還有52間空房的承租機會，令人遺憾的是，從學生與管理人員的錄音對話中，可以聽到，凱旋苑管理人員稱「那是開放給我們這邊的住戶的人，住在我們這一棟的人，不是開放給所有學生。」另他又對學生強調，「你必須要是住戶住在凱旋苑的人才可以跟又昱公司申請，因為他這個是補貼給住在凱旋苑的人，不是補貼給所有那個學生或是外面的人」。

至於學生提出看房需求，凱旋苑人員稱「目前預計可能就是選舉後，最晚可能2月會開放看房，那看房之後，我們的房租呢，還是按照當初我們訂的價錢，你等我們簽完之後，你再拿著合約去向又昱公司申請補貼，如果是符合資格的話。」

該位人員也說，現在講的數字只是舉例，不是實際數字，詳細的要麻煩看新聞公告，「我現在只是舉例，假設你租一個月16000元的房間，又昱公司是一個月補貼5千，那就是你要付給我們公司（即新壽）16000，又昱的5000是要另外申請，跟我們沒有關係」。

最後，學生問要怎麼跟又昱公司申請？凱旋苑人員竟然回說，「那就牽扯到首先你要是又昱公司的住戶，我就提供你後續的申請表，或者你上網他應該有公告，你直接聯繫又昱公司，大概就是這樣」。

張志豪質疑，從上周侯辦公告方案至今，不僅又昱公司沒有官網、沒有公開公司電話，連新壽公司官網也沒有任何相關公告，請問侯友宜說好的補貼方案到底公告在哪？還是只為了應付選舉，搞假動作，欺騙學生？

另外，張志豪也說，根據文大學生通話錄音檔內容，該學生已明確說明是打工族，看到新聞報導提供弱勢家庭補貼方案，才致電「凱旋苑」管理中心，希望能了解申請的方式，結果卻吃閉門羹，「而且完全不知道如何聯絡又昱公司，顯然看得到、吃不到！針對錄音檔的相關內容，希望侯友宜出來面對」。

戴瑋姍指出，侯友宜及侯辦為讓文大凱旋苑爭議止血，拼湊出看得到、吃不到的青年租金補貼方案，從學生的錄音檔可得知，侯友宜並沒有真心想要提供學生租屋補貼，若真心替學生著想，只要又昱公司和新壽公司直接談妥即可，並不需要額外再做申請，新壽作為包租代管的公司應全權處理相關行政程序，怎麼會讓學生多一道程序去找又昱公司？更何況又昱公司沒有相關聯絡資訊，一切止步於新壽公司，一旦學生又與新壽公司簽約，可能又會找不到又昱公司申請租屋補貼。

戴瑋姍說，台灣是法治國家，一切依循契約行事，亦即新壽可依契約要求學生將所有租金繳清，導致學生可能會補貼落空，又需繳交高額租金，整個過程根本看不到侯友宜處理的誠意，反而還在拖、還在等，甚至現在凱旋苑承租的人不見得符合目前所提出的條件，對又昱公司明顯毫無成本，甚至剩餘最後的52間空房，還可因為近期的爭議提升凱旋苑知明度、炒高租金，未來52間的現金流穩賺不賠，這樣的租屋申請可能只是一個幌子，看得到、吃不到，為學生深感難過。

▲▼民進黨「公布錄音檔，侯友宜說謊」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨「公布錄音檔，侯友宜說謊」記者會。（圖／民進黨提供）

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