公費肺鏈疫苗對象再擴大！即起納55～64歲原住民　7.7萬人符資格

▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾管署今（9）日表示，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，為避免55-64歲原住民發生侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）風險，及降低感染後併發重症及死亡機率，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於2023年11月22日專家會議討論決議，建議將55-64歲原住民[1969年（含）以前出生]納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）實施對象，並自1月9日起提供1劑PPV23接種，符合資格者約7.7萬人，呼籲55-64歲原住民踴躍接種。

疾管署提醒，55-64歲原住民接種PPV23請備妥健保卡及原住民身分證明文件（如戶口名簿或戶籍謄本）前往接種，以維護自身權益。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，亦無須間隔任何時間接種，請符合接種資格者儘速接種，獲得保護力，減少冬季疾病威脅。

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▲公費肺鏈疫苗對象1/9起再擴大。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，以有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，近期呼吸道感染疫情升溫，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，其症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死，接種疫苗就是最有效的預防方法。

另目前針對65歲以上民眾累計已接種PCV13（或PCV15）共77.6萬人、已接種PPV23計185.3萬人，整體肺炎鏈球菌疫苗接種率達47.8%（施打至少一劑），且PCV13及PPV23之庫存量共約47.8萬劑，並視接種情形陸續供貨，接種院所可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）/疫苗接種院所查詢/【肺炎鏈球菌疫苗】各縣市合約院所名冊網址查詢。