快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情拉警報！疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日公布類流感上周就診12.4萬人次，創10年同期新高，且流感重症上周增41例，也創本流感季去年10月以來新高，另增3起死亡。目前公費流感疫苗僅餘21.6萬劑請儘速接種。

疾病管制署今（9）日表示，類流感疫情處流行期，今（2024）年第1周（2023/12/31-2024/1/6）門急診類流感就診人次為123,614人次，持續呈上升趨勢且為近十年同期最高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（43.0%）為多，其次為流感病毒（29.8%）、副流感病毒（11.9%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期B型流感占比持平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疾管署記者會，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，上周（2024/1/2-1/8）新增41例流感併發重症（10例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、5例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增3例死亡（1例A型H1N1、2例A型H3N2），年齡介於40多歲至60多歲，均未接種流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去（2023）年10月1日起截至今年1月8日累計293例流感併發重症（111例A型H1N1、161例A型H3N2、6例A型未分型、15例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占58%），90%未接種流感疫苗；其中死亡39例 （20例A型H1N1、17例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型），97%未接種流感疫苗。

另截至1/8，國內公費流感疫苗已接種636萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共219.2萬人已接種，接種率52.3%，尚未達目標值（55.0%）。

全國各縣市當中，已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣等十二縣市達標（55.2%-65.8%），六都中僅高雄市達標（55.2%），其餘則均尚未達標（45.7%-54.1%），目前全國公費流感疫苗剩餘約21.6萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署統計，自11/26起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至1/7已採檢347人，其中250人為陽性，檢出陽性仍以流感（68.4%）及新冠（14.8%）為主，疾管署呼籲，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。