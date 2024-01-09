　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

▲▼疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情拉警報！疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日公布類流感上周就診12.4萬人次，創10年同期新高，且流感重症上周增41例，也創本流感季去年10月以來新高，另增3起死亡。目前公費流感疫苗僅餘21.6萬劑請儘速接種。

疾病管制署今（9）日表示，類流感疫情處流行期，今（2024）年第1周（2023/12/31-2024/1/6）門急診類流感就診人次為123,614人次，持續呈上升趨勢且為近十年同期最高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（43.0%）為多，其次為流感病毒（29.8%）、副流感病毒（11.9%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期B型流感占比持平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疾管署1/9疫情周報，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明呼吸道及類流感疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署記者會，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署1/9疫情周報，疾管署疫情中心副主任李佳琳說明呼吸道及類流感疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，上周（2024/1/2-1/8）新增41例流感併發重症（10例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、5例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增3例死亡（1例A型H1N1、2例A型H3N2），年齡介於40多歲至60多歲，均未接種流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去（2023）年10月1日起截至今年1月8日累計293例流感併發重症（111例A型H1N1、161例A型H3N2、6例A型未分型、15例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占58%），90%未接種流感疫苗；其中死亡39例 （20例A型H1N1、17例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型），97%未接種流感疫苗。

另截至1/8，國內公費流感疫苗已接種636萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共219.2萬人已接種，接種率52.3%，尚未達目標值（55.0%）。

全國各縣市當中，已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣等十二縣市達標（55.2%-65.8%），六都中僅高雄市達標（55.2%），其餘則均尚未達標（45.7%-54.1%），目前全國公費流感疫苗剩餘約21.6萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

疾管署統計，自11/26起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至1/7已採檢347人，其中250人為陽性，檢出陽性仍以流感（68.4%）及新冠（14.8%）為主，疾管署呼籲，請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。

ET快訊
女星IG狂放閃「老公爆出軌」崩潰　友人不捨：她像傻瓜付出
超狂5寶媽！　一次領走26萬現金
沈建宏擺攤賣雞腿　昔隊友陳奕說話了
新冠再攀升！創5個月來新高　JN.1占比增至24%
抽乾河水　「帝王綠翡翠」終於找到了
快訊／被傳私生子　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA
李正皓開BMW疑撞到女行人　她重摔骨折
快訊／呂政儒十字韌帶斷裂　確定開刀治療
快訊／類流感創10年新高　單周12.4萬人就診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

公費肺鏈疫苗對象再擴大！即起納55～64歲原住民　7.7萬人符資格

北部人寧可出國也不去南部玩？　網曝2主因：何必自找麻煩

長榮航空、中原大學「永續創新設計賽」開放報名！獲獎送來回機票

新冠再攀升！併發症周增515例「創5個月來新高」　JN.1占比增至24%

快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

公費肺鏈疫苗對象再擴大！即起納55～64歲原住民　7.7萬人符資格

北部人寧可出國也不去南部玩？　網曝2主因：何必自找麻煩

長榮航空、中原大學「永續創新設計賽」開放報名！獲獎送來回機票

新冠再攀升！併發症周增515例「創5個月來新高」　JN.1占比增至24%

快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

Unity再度大裁員　規模「歷史之最」1800員工受影響

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

85000元！台灣山葉新Limi Deluxe上市　增全彩儀表、自動升起坐墊

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」：國民黨團僅26人出席

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

國防部：不隨意擊毀中共空飄氣球　避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

婚前房屋登記給女方？　網友狠揭超殘酷金句

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

馮語婷突「道歉」揭1事　鳳梨回應

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

更多熱門

相關新聞

新冠加溫！台大院長籲4族群打XBB疫苗

新冠加溫！台大院長籲4族群打XBB疫苗

新冠Novavax疫苗今（9）日開打，台大醫院院長吳明賢示警，近期新冠疫情持續加溫，如果到急診去看，可以看到呼吸道感染人數越來越多，「我們醫院裡看到的，不像大家想那麼輕」，新冠病毒持續變異，包含今天開始施打的Novavax和先前已經開打的莫德納XBB疫苗，都可以對應最新、最廣為流行的病毒株，特別是4大高危險族群，容易重症、死亡，應該盡快接種。

各種病毒肆虐　流感就診創新高

各種病毒肆虐　流感就診創新高

北市衛生局宣布「打新冠疫苗抽好禮」最高可獲1萬元

北市衛生局宣布「打新冠疫苗抽好禮」最高可獲1萬元

陸AB型雙流感交互齊發 醫師曝症狀「一燒二痛三乏」：得過還會再得

陸AB型雙流感交互齊發 醫師曝症狀「一燒二痛三乏」：得過還會再得

新冠第5波來襲！羅一鈞示警「未打XBB疫苗」保護力恐歸零

新冠第5波來襲！羅一鈞示警「未打XBB疫苗」保護力恐歸零

關鍵字：

流感疾管署國內疫情

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面