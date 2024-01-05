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新冠第5波來襲！羅一鈞引最新研究：「未打XBB疫苗」保護力恐歸零

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情第5波來襲，疾病管制署副署長羅一鈞今（5）日示警，最新研究顯示此波疫情僅靠「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，如果間隔6~9個月沒有接種疫苗保護力如同「歸零」，但如果接種XBB疫苗保護力可升至六成，呼籲長者和青壯年都應該接種。下周二起全國將如期開打Novavax XBB疫苗，民眾可以選擇莫德納或者Novavax疫苗。

羅一鈞表示，本週冷氣團來襲，加以新年聚會及選舉等活動頻繁，呼吸道感染疫情預估將持續升溫，尤其國內新冠併發症疫情已明顯上升，推估最快一月中下旬可能進入流行高峰，單日染疫可能達1.8萬至2萬人。

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疾管署說明，國內新冠XBB疫苗已累計接種90.1萬人次，其中18至49歲成人接種人次為16.1萬，僅占接種人次的18%，顯示許多青壯年民眾可能認為自己已打過多劑疫苗或感染過，不需再接種新冠XBB疫苗。

然而依最新美國南加州研究顯示，新冠疫苗與流感疫苗類似，接種6-9個月後保護力即會大幅衰退，且新冠病毒變異快速，目前流行株已與先前疫苗株不同，有必要再加打新型疫苗（目前最新版為新冠XBB疫苗）以恢復足夠保護力。

研究也指出，18歲以上成人接種新冠XBB疫苗可預防因新冠住院、門急診就醫之保護效果高達6成，未接種新冠XBB疫苗者，即使先前曾打過「舊版」新冠疫苗，此波疫情之保護力也已嚴重衰退至與從未打過任何新冠疫苗者相近。

因此不只長者和慢性病患，疾管署強烈建議青壯年民眾，不論有無慢性病、過去是否感染過新冠、或打過舊版新冠疫苗，都應接種一劑「新版」疫苗(莫德納或Novavax XBB疫苗)，以免在此波疫情因保護力不足而感染新冠後導致較嚴重病症。

疾管署提醒，目前全台約有3,000家院所可接種新冠XBB疫苗，其中約1,665家提供隨到隨打服務，下周二（1月9日）起全國也將如期開打Novavax XBB疫苗，請尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗選擇一種接種即可，

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