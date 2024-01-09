新冠再攀升！併發症周增515例「創5個月來新高」　JN.1占比增至24%

▲疾管署疫情周報，疫情中心副主任李佳琳說明新冠肺炎疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續攀升！疾病管制署副署長羅一鈞表示，新冠併發症上周增515例續創5個月新高，死亡增48例創4個月新高，監測也顯示，本土JN.1近四周佔比升至24%，估計春節前將成主流株，不過主要影響應該落在春節之後。另由於國際最新研究顯示，接種XBB疫苗保護力高達6至7成，但如果沒有接種，舊版疫苗防護力恐歸零。

疾病管制署今（9）日表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，一致顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成；此外，近期國內外疫情升溫，又適逢選舉及農曆春節等聚會活動頻繁，病毒傳播風險上升，尤其此波疫情，過去確診或「舊版」新冠疫苗保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗之民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌選擇一種接種，共同防護加一，提升免疫保護力，以免在此波疫情因保護力不足而造成個人健康威脅和醫療負擔。

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▲疾管署發言人羅一鈞說明XBB疫苗的保護力。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署指出，目前國內COVID-19疫情上升且處流行期，上周（1/2-1/8）新增515例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（2023/12/26-2024/1/1）新增360例上升，併發症中65歲以上長者占78%；另上周新增48例死亡病例，較前一周新增38例上升，死亡個案中65歲以上長者占90%；去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%，全球COVID-19陽性率處高點，須密切監測疫情變化。

近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （63%）為多，其次為JN.1 （24%）及BA.2.86 （6%）等；境外檢出病毒株以JN.1 （63%）為多，其次為EG.5 （26%）及BA.2.86 （5%）等。

疾管署說明，新冠Novavax XBB.1.5疫苗於今（2024）年1月9日起開放12歲以上民眾接種，接種建議如下：

一、未曾接種COVID-19疫苗者：接種2劑（0.5 mL），兩劑間隔4周（28天）以上。

二、曾接種COVID-19疫苗者（不含已接種莫德納XBB.1.5疫苗者）：接種1劑（0.5 mL），與前1劑間隔3個月（84天）以上。

▲疾管署說明「XBB疫苗打一劑 防護+1不歸零」。（圖／疾管署提供）