賴清德林口看板遭「割喉+塗紅漆」　婦到案：我不記得了！

▲▼ 賴清德和何博文林口看板遭破壞 。（圖／何博文服務處提供）

記者戴上容／新北報導

2024總統大選倒數，路上可看到掛滿競選看板，新北市林口區文化一路與四維路口，掛有民進黨總統候選人賴清德的看板竟被破壞，不僅被「割喉」，賴清德嘴巴部份還被畫上紅色漆。警方調閱監視器，發現是名77歲王姓婦人犯案，王女遭逮後辯稱自己年事已高「不記得了」，偵訊後依毀損罪嫌送辦。

林口區文化一路與四維路口，掛有民進黨總統候選人賴清德與新北市第一選區立委候選人何博文的聯合看板，6日上午11點，有民眾發現看板遭人毀損，賴清德圖像被割喉外，嘴巴部分還被塗上紅色漆料，畫面相當駭人，民眾見狀趕緊報警處理。何博文則呼籲，應堅持尊重言論自由，不應使用暴力。

林口警方獲報後調閱路口監視器，發現是名婦人5日下午1點騎腳踏車經過路口，停在海報前約15秒時間，之後便用利器劃破看板，還拿出口紅隨意塗鴉，後續警方找到這名77歲王姓婦人，要求她到警局說明。

王姓婦人被通知到案後，辯稱自己年事已高，「什麼都不記得了」，全案訊後依毀損罪嫌送辦，警方也呼籲選民理性，表示選舉期間將秉持依法行政、行政中立的原則，對於違法者一定依法嚴正究辦，決不寬貸，提醒並呼籲民眾勿以身試法。