徐巧芯競總巨幅廣告爆違規　北市建管處：限期7日內改善

▲國民黨立委候選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市第七選區立委選舉戰況激烈，國民黨候選人徐巧芯位於台北市信義區莊敬路423巷的競選總部廣告物看板，遭民眾檢舉違規，台北市建管處9日表示，據《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，已違反規定，將依規定限期7日內改善，逾期未改善將裁罰1至5萬元。對此，徐巧芯回應，若建管處認定違規，她會立刻改善。

有民眾爆料，徐巧芯競選總部外牆的巨幅帆布廣告有影響消防安全疑慮，質疑違反《台北市競選廣告物管理自治條例》相關規定。

對此，台北市建管處表示，根據《台北市競選廣告物管理自治條例》規定，競選廣告物僅能設在選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦公室、車輛等，但必須符合相關的尺寸規定，且正面式招牌廣告縱長不得超過2公尺。徐巧芯該處廣告顯然已超過，將依規定會限期7日內改善，逾期裁罰1至5萬元。

徐巧芯受訪時說，形象看板上架前，都會傳給市府相關單位確認內容合乎規定，有些是民眾好心出借，如果有大小不符規定的問題一收到通知都會馬上改善。

徐巧芯也質疑對手、民進黨候選人許淑華，選區內掛的看板違規放上「候選人」，甚至連賴清德、蕭美琴的競選職稱都完全不避諱，被檢舉以後收到通知也完全不處理。

徐巧芯上午更在臉書PO出多張許淑華看板照片，並控訴「我的競爭對手競選看板在選區大量違規中，而且不只自己違規，還幫他們的總統副總統一起違規」；徐還批評，已檢舉超過1個月也不改善，視台北市法規於無物。