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國泰航空2月底前將「每日削減航班」　李家超：港府非常關注

▲▼ 李家超,香港特首,施政報告2023。（圖／路透）

▲香港李家超。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港國泰航空自去年年底就開始頻頻取消航班，7日更指出，2月底前將平均每天削減十幾個航班，以免在農曆新年旅行高峰期間，才在最後一刻宣布取消。對此，香港特首李家超今（9）日表示，港府「非常關注」此事。

據《香港01》報導，李家超今日在行政會議前記者會上表示，港府非常關注國泰航空取消航班一事，運輸及物流局局長林世雄已與國泰管理層溝通，提出一定要盡一切努力，確保受影響旅客的不便和損失減到最低，盡可能安排其他班次，甚至其他公司的班次，讓旅客可以順利起飛；如果做不到有關安排，要如何在其他方面照顧損失，亦要認真和做到最好。

李家超接著說，林世雄還提出，國泰航空應長遠要檢視人力和整體運力的長遠發展和安排， 局方將與國泰積極商討有關問題的處理方法。

香港機管局網站顯示，國泰航空今日至少21個航班取消，數量與昨（8）日相近，包括9班由高雄和台北等地來港航班；離港航班則有12班取消，涉及前往北京、青島、台北、曼谷和吉隆坡等地。

代表國泰航空機師的香港航空機組人員協會今日發布聲明稱，問題根源是新冠疫情期間，管理層大減機師和空中服務員，以及結束國泰港龍航空，令機師人數大減一半，管理層的魯莽決定，削弱本港的航空樞紐地位。

聲明指出，在疫情期間，有1000名機師被解僱，隨後再有1000名機師辭職，相當於原本4000名機師的半數；其他航空公司已回復百分百運力，國泰至今只回復至7成，其餘3成運力仍需最少一年才能恢復，改善機師待遇以輓留人才，以及重聘被裁機師，才是國泰復甦的唯一出路。

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