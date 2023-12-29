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國泰航空機師多人流感缺勤　暫取消55航班「包括香港往來台灣」

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

流感燒到香港航空界，國泰航空今（29）日凌晨證實，由於機師因病缺勤較預期為多，12月中以來主動取消少於總數1%的客運航班，呼籲受影響旅客留意自助訂位管理服務，將盡力安排乘搭下一個航班。

據《香港01》報導，綜合Hong Kong Aviation Forum與機管局的航班資料，今日至元旦（1月1日）期間暫定有55個航班取消。

具體來看，國泰今日預定取消19個航班，包括部份往來香港與曼谷、杭州、北京、首爾、孟買、台北的航班，以及香港飛雪梨、墨爾本、德里、新加坡等航機。

30日則暫定有20班機取消，包括雪梨、墨爾本、德里、新加坡等飛港客機；香港往返廣州、曼谷、馬尼拉等班機及一班香港飛東京成田。

至於31日及元旦（1月1日）則分別有13班及3班取消，受影響地點仍以北京、新加坡、雪梨、墨爾本等地為主。

國泰航空於今日凌晨證實，由於12月值流感季節，機師因病缺勤多於預期，因此曾取消個別航班。

國泰強調，整體營運保持正常，且於節假出行高峰期間，顯著增加航班數量。對於有臨時航班變動，國泰向相關乘客衷心致歉，將致力確保航班正常運作，減輕對乘客影響。

香港機管局27日指出，聖誕節假期間，22和23日的乘客處理量破疫情紀錄，單日超過16萬人次旅客，機場客運量也回復到疫情前水平的80%，符合機管局預測，預計機場客運量可在2024年年底完全回復至疫情前水平。

不過，國泰航空機師工會同日指出，由於機師不足，連日來不少航班取消，一直面對航班取消的壓力，形容是「under pressure（在壓力下）」的狀態；國泰自復常以來，客運業務的機長和副機長比例，仍只有疫情前的52%。

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關鍵字：

國泰航空香港往來台灣流感

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