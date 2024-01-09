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花蓮加碼補助「國產有機質肥料」　每公頃最高6公噸6000元

▲為鼓勵友善農業，花蓮縣政府加碼補助農友國產有機質肥料。（圖／花蓮縣政府提供）

為鼓勵友善農業，花蓮縣政府加碼補助農友國產有機質肥料。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

推動農業淨零碳排、永續農業為花蓮縣政府重要政策目標之一，為鼓勵農友多使用國產有機質肥料，友善農業生產環境，降低經營成本，花蓮縣政府除實施多年的「農業資材補助計畫」外，自今年起，針對農糧署「國產有機質肥料」再加碼補助每公斤1元，每公頃最高補助6公噸，即6,000元。

縣長徐榛蔚表示，農友施用國產有機質肥料，增進土壤有機質含量，利用土壤固碳增進地力，替代部分化學肥料，同時協助去化國內農業剩餘資材循環再利用，促進農業淨零碳排目標，維護農業環境永續發展。

徐榛蔚進一步說明，花蓮縣國產有機質肥料施用量去年已達5,600公噸，較前年的1,998公噸，成長180%。自今年起，花蓮縣政府針對農糧署公告推薦的「國產有機質肥料」加碼補助每公斤1元，每公頃最高6公噸。加碼後，加上農糧署補助每公斤2元，合計補助每公斤3元；其中，以雞糞為主原料製成的雞糞加工肥料、禽畜糞堆肥等，農糧署再疊加獎勵每公斤2元，合計補助每公斤5元。

農業處長陳淑雯說明，為簡化行政流程，縣府加碼補助措施與中央申辦程序結合，農友依農糧署補助作業方式，備妥所需資料向輔導單位一次申請即可，無須另外申請，今年度受理期程為1月1日開始至10月31日止。

有意申請國產有機肥料補助的農友，可向在地農會、公所、合作社等輔導單位洽詢，或有疑義事項，亦可洽縣府農業處農政科。

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