台北市熱水器補助元旦開跑　正確安裝居家安全有保障

▲熱水器安裝須在正確位置，以免通風不良造成危害。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北市報導

台北市消防局統計近3年來共發生10件一氧化碳中毒事故，其中6件因燃氣熱水器使用不當或型式安裝錯誤造成19人受傷，顯見燃氣熱水器為最主要的致災原因。

為提升台北市市民朋友的居家安全，消防局於113年1月1日起開始受理申請燃氣熱水器補助，名額共計400戶，每戶補助新臺幣3,000元起，依補助資格分級補助，並以低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。

符合補助資格的市民朋友提出申請後，消防局將派員到府訪視，如確認有燃氣熱水器裝設位置不當或是型式不正確情形，即符合計畫申請補助資格，歡迎利用下列專線提出申請。

台北市政府消防局各行政區申請專線如下：

(1) 萬華區、中正區、文山區：02-2729-7668分機7116或7114

(2) 大安區、信義區、南港區：02-2729-7668分機7215或7213

(3) 中山區、松山區、內湖區：02-2729-7668分機7315或7341

(4) 大同區、士林區、北投區：02-2729-7668分機7417或7418

消防局再次呼籲，防範一氧化碳中毒為居家安全的重要工作，寒冷季節，民眾常因天氣寒冷，易緊閉門窗，導致通風不良，造成意外發生，因此儘早改善家中熱水器安裝環境，才能確保居家安全。

▲熱水器申請補助流程。（圖／記者黃彥傑翻攝）