台中淫神棍誆續命、轉運騙性侵　賠120萬仍遭判3年10月定讞

▲台中神棍誆續命、改運，性侵2女信徒得逞。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

台中市太平區某宮廟謝姓乩童，2019年間連續對2名女子謊稱轉運、續命、醫治身體等理由，藉機猥褻、性侵2名女信徒。事發後信徒在宮廟內召開大會，謝男與父親雖當場下跪道歉，但卻沒有和解誠意，信徒隨即提告。謝男一審遭判4年8月，上訴二審後賠償120萬元取得和解，二審改判3年10月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，謝男2019年3月間對女信徒小瑛（化名）下手，由於小瑛當時身體胸部有纖維瘤，之後更診斷出子宮肌瘤，因此謝男謊稱是小瑛的前世男友作怪。謝男先以神明的旨意要小瑛脫衣，再用降駕的方式讓小瑛相信神明附身，還以紅布蓋住小瑛的臉；謝男則趁機亂摸，甚至還趁小瑛不注意，以手機拍下私密照。

到了第三次，謝男更是將小瑛帶到汽車旅館中，也是謊稱神明附身做法，這次他說要讓前世情人降在他身上，雙方發生性行為，才能把所有的髒東西排除，才不會繼續惡化，但被小瑛拒絕。謝男就要求小瑛要以自摸方式達到高潮，流出體液，才可以排出髒東西；但謝男後來認為小瑛無法達到高潮，因此還是以神明的名義說把藥放在手指上要插入，接著謝男就指侵得逞。謝男每次猥褻還都收取紅包，第三次性侵更收取8千紅包加上兩面價值1萬1400元的金牌。

過了半年，謝男看上另一名女信徒小聞（化名），恫嚇她「你的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快再也見不到你的家人」，小聞心生恐懼，就讓謝男在宮廟中的淨房裡作法，謝男也是命她脫衣，藉機猥褻得逞後，再收取3600紅包。

全案因2名被害人詢問其他信徒，才知道被謝男佔便宜，於是央請其他信徒在宮廟內召開大會。當時謝男與父親2人在多名信徒面前下跪道歉；但2人事後卻不願和解認錯，2名被害人遂提出告訴。檢方對謝男提起公訴，一審法院將他判刑4年8月。

謝男遭判刑後才知道事情大條，上訴二審後就積極與被害人和解，其中小聞沒有收取賠償就原諒謝男，另外小瑛則收取120萬元的賠償金達成和解。二審台中高分院改將謝男判刑3年10月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞，謝男需發監執行。