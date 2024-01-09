　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中淫神棍誆續命、轉運騙性侵　賠120萬仍遭判3年10月定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲台中神棍誆續命、改運，性侵2女信徒得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中市太平區某宮廟謝姓乩童，2019年間連續對2名女子謊稱轉運、續命、醫治身體等理由，藉機猥褻、性侵2名女信徒。事發後信徒在宮廟內召開大會，謝男與父親雖當場下跪道歉，但卻沒有和解誠意，信徒隨即提告。謝男一審遭判4年8月，上訴二審後賠償120萬元取得和解，二審改判3年10月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，謝男2019年3月間對女信徒小瑛（化名）下手，由於小瑛當時身體胸部有纖維瘤，之後更診斷出子宮肌瘤，因此謝男謊稱是小瑛的前世男友作怪。謝男先以神明的旨意要小瑛脫衣，再用降駕的方式讓小瑛相信神明附身，還以紅布蓋住小瑛的臉；謝男則趁機亂摸，甚至還趁小瑛不注意，以手機拍下私密照。

到了第三次，謝男更是將小瑛帶到汽車旅館中，也是謊稱神明附身做法，這次他說要讓前世情人降在他身上，雙方發生性行為，才能把所有的髒東西排除，才不會繼續惡化，但被小瑛拒絕。謝男就要求小瑛要以自摸方式達到高潮，流出體液，才可以排出髒東西；但謝男後來認為小瑛無法達到高潮，因此還是以神明的名義說把藥放在手指上要插入，接著謝男就指侵得逞。謝男每次猥褻還都收取紅包，第三次性侵更收取8千紅包加上兩面價值1萬1400元的金牌。

過了半年，謝男看上另一名女信徒小聞（化名），恫嚇她「你的生命不久於人世了，有沒有想要幫自己再續命，否則很快再也見不到你的家人」，小聞心生恐懼，就讓謝男在宮廟中的淨房裡作法，謝男也是命她脫衣，藉機猥褻得逞後，再收取3600紅包。

全案因2名被害人詢問其他信徒，才知道被謝男佔便宜，於是央請其他信徒在宮廟內召開大會。當時謝男與父親2人在多名信徒面前下跪道歉；但2人事後卻不願和解認錯，2名被害人遂提出告訴。檢方對謝男提起公訴，一審法院將他判刑4年8月。

謝男遭判刑後才知道事情大條，上訴二審後就積極與被害人和解，其中小聞沒有收取賠償就原諒謝男，另外小瑛則收取120萬元的賠償金達成和解。二審台中高分院改將謝男判刑3年10月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞，謝男需發監執行。

ET快訊
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂
羅致政被爆20段不雅片　藍營喊話：公開背後那顆痣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

23歲女吵架罵人公主病　法院認證加重誹謗罪判拘役40日

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

帶3里長赴大陸免錢爽玩　高雄商圈理事長觸《反滲透法》起訴

超ㄎ一ㄤ影曝！北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

永安漁港疏浚工程涉詐取4千餘萬　檢起訴19廠商建請從重量刑

換臉A片撈1200萬全沒收　小玉再判賠直播主60萬...累積快破千萬

吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

快訊／大寮工廠機台金屬粉冒火煙　消防員緊急灌救

老騎士低溫勇闖武嶺！氣溫僅4度險失溫　暖警代騎車完成心願

保時捷遭台中客運追尾！波及6機車　屁股碎輪子歪...維修價破百萬

23歲女吵架罵人公主病　法院認證加重誹謗罪判拘役40日

南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

台灣首個有月薪的職業拳賽！盼借鑑電競成功經驗掀起「格鬥熱」

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

3歲愛女睡一半突崩潰大哭　梁詠琪聞真相傻眼：這是哪齣戲？

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

枉死國三生告別式日期曝！法官認證乾妹家教不彰

軍購佣金案　汪傳浦5家人逃過追訴期

台男柬埔寨遭亂刀砍死　4人被逮

神棍誆續命轉運性侵　判刑3年10月定讞

更多熱門

相關新聞

營養午餐弊案定讞　4校長將入監

營養午餐弊案定讞　4校長將入監

發生在2011年的新北市中小學校長營養午餐索賄弊案，纏訟13年後，最高法院8日將4名更二審認定有罪的校長，判刑定讞。分別是曾獲得師鐸獎的前蘆洲國小校長柯份、安和國小前校長趙榮景、埔墘國小前校長吳玉美、樹林國小前校長葉振冀，分別判刑2到4年定讞，全案確定。

市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵

市集幫忙撿垃圾　女童被騙到廢棄建築性侵

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

孕婦2度被性侵！反遭夫痛罵外遇　拖叢林硬上

女「切換人格」和男網友回家！告性侵結果曝

女「切換人格」和男網友回家！告性侵結果曝

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

關鍵字：

法律人權神棍續命性侵轉運三審賠償最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

蔡依林爆簽約加盟《浪姐5》！導演苦追1千km讓她點頭

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面