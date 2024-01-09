李多慧返韓忘拿護照　奶音甜喊「喜歡台灣」！13秒呆萌影片曝

▲李多慧忘記拿護照。（圖／翻攝自IG／wangmiha）



記者施怡妏／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）不僅外型甜美亮眼，個性隨和又接地氣，親和力超強也相當吸粉，日前被粉絲捕捉到，在機場辦理登機時，顧著擺動作讓粉絲拍照，把護照放在櫃檯被地勤提醒，用奶音撒嬌喊「我不要（回）去，喜歡台灣」，可愛模樣融化許多網友。

李多慧去年底回韓國，大批粉絲到機場送機，有網友PO出一段李多慧在機場的影片，只見她辦理登機手續後，頭戴聖誕樹造型髮箍，超寵粉的她擺POSE讓粉絲拍照，忘記自己的護照還留在櫃檯，地勤急忙追上提醒，粉絲笑虧「妳不要回國了」，李多慧則用奶音回應「我不要企（去），喜歡台灣」。

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李多慧呆萌可愛的模樣全被拍下，13秒的影片網友們看了直呼可愛，貼文超過3千名網友按讚，「新一代啦啦隊ㄎ一ㄤ妹代表」、「太可愛了吧」、「看來她真的喜歡台灣」、「就是喜歡這樣的大黑（多慧）」、「天然呆」、「又可愛又好笑的多慧」。

李多慧的一舉一動都受到關注，日前她在IG上PO出在飛機上拍攝的影片，一襲貼身高領上衣，搭配深色短裙、黑絲襪，貼身穿搭讓腰臀腿的漂亮曲線一覽無遺，包臀短裙更擋不住穿著黑絲襪的大腿，李多慧隨著音樂開心舞動，小性感穿搭讓一票網友大暴動暈喊超正。

▼李多慧小性感穿搭掀起熱論。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

