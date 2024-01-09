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Vision Pro終於來了！蘋果2／2舉辦「展示活動」

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果近日公布，將於美國當地時間 2 月 2 日星期五上午 8 點在Apple Store 舉辦活動，現場展示 Vision Pro 頭戴裝置。蘋果本次活動透過電子郵件邀請方式推廣，主要邀請媒體、業界專家、自媒體以及客戶參與，主要為「演示活動」預計將從週五開始持續到週末。

蘋果昨宣布Vision Pro 將於1 月19 日星期五開始預購，2 月 2 日在所有美國Apple Store 零售店和蘋果官網正式發售。蘋果在去年6 月的全球開發者大會上首次發布了Vision Pro ，售價3,499 美元。

Vision Pro 單眼解析度為4K，並允許使用者使用位於側面的旋鈕在擴增實​​境(AR) 和虛擬實境(VR) 之間切換。搭載蘋果自家的雙晶片，包括 M2 晶片和新的 R1 晶片，後者專用於處理來自內建感測器、攝影機和麥克風的資料。使用者無需手柄即可使用，因為該裝置支援眼睛、頭部和手部追蹤。

蘋果表示，Vision Pro 將標配Solo Knit Band 和Dual Loop Band 兩款頭帶。Vision Pro 包裝盒中還包括一個光線密封蓋、兩種不同的光線密封墊、一個設備前面保護蓋、一塊拋光布、一個電池、一根USB-C 充電線和一個USB-C 電源。

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