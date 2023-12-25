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2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

▲蘋果已開始安排Vision Pro培訓。（圖／9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

2023年進入尾聲，天風國際證券分析師郭明錤也分析2024年消費電子產業3大關鍵投資趨勢，包括Android庫存回補、Vision Pro與AI PC／手機等，其中，他看好蘋果Vision Pro明年將出貨50萬部，且1月首周就會開始大量出貨，因此最快1月底就會開始販售。

郭明錤表示，Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品，出貨預估約50萬部，目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首周開始大量出貨。

郭明錤認為，根據目前的大量出貨時程，蘋果最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro，若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化Vision Pro是下一個消費電子明星產品的市場共識與相關供應鏈股價。

另郭明錤也提到Android手機庫存回補後的真實需求，他表示，本波庫存回補始於5–7月，華為於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。

郭明錤說，本次庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。目前我與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2–3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求，訂單變化將影響上游半導體與AI手機相關股票的交易氣氛。

此外，郭明錤也認為AI裝置、PC、手機為未來數年換機需求關鍵，從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者中，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大，來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。

郭明錤指出，2024年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7–10B LLM、40–50 TOPS的AI算力、10–20 token/s或以上的推理速度、8–16GB或以上的DRAM等。投資機會來自上述主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動之規格升級。

因此，可預期所有相關業者均會將AI PC/手機作為2024年的宣傳重點，故2024年所有的電子產品展會均有可能出現AI PC/手機的相關廠商股價之催化劑，包括CES（1月）、MWC（2月）、WWDC（6月）、Computex（6月）、Google I／O（5月）、Apple新iPhone發佈會（9月）、IFA（9月）、Apple新Mac發佈會（4Q）、微軟新品發佈會（2H）、與各主要品牌的新品發佈會等。

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