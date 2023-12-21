加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社的 Mark Gurman 近日發布 Power On 時事通訊，表示蘋果正提高產能，計劃明年 2 月發售 Vision Pro 頭戴式裝置。Mark Gurman 表示蘋果在近幾週時間裡，不斷催促生產進度，確保Vision Pro 頭顯在 1 月底前有充足備貨，以便於 2 月開啟零售。

蘋果今年 6 月發表 Vision Pro，官方口吻是 2024 年初。目前關於此產品發售日期的爆料資訊並不統一，最初爆料顯示為 3 月，也有部分認為會在 1 月發售。

Mark Gurman 先前爆料指出，蘋果目前邀請部分零售店員工前往加州總部，培訓他們使用和銷售Vision Pro，計劃是從每家店中挑選幾個人飛往總部接受培訓，然後請他們回去後再教給其他人。

根據他的說法，目前研討會已經開始安排時間，具體的培訓活動將於明年 1 月中旬開始，每位員工都需要接受為期兩天的培訓。

他指出，Vision Pro 的設定過程將非常複雜，需要根據每個人的需求進行定制，如果安裝不當可能會最終影響用戶的體驗。所以，蘋果需要精心策劃每一步，包括讓零售員工學會接近客戶並幫用戶配戴裝置。