　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

▲蘋果2024新品。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果2024仍有不少新品。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果2024年也有多項新品輪番上陣，包括iPhone 16系列、首款頭戴式裝置Vision Pro、Apple Watch X等，外媒除了盤點新品名單外，也舉辦線上投票調查網友最期待的新品，目前戰況來看，由Vision Pro拿下冠軍，iPhone 16系列排在第4名。

外媒《9to5mac》報導，蘋果今年預計將從Vision Pro發布拉開序幕，預計將於今年年初率先在美國正式亮相，隨後才會在其他地區發布，據悉，Vision Pro已進入量產階段，最快2月就會正式發售，起售價為3499美元，換算台幣約為10.9萬元。

報導指出，蘋果正在開發Apple Watch X，將會是Apple Watch推出以來最大規模的重新設計，最大變化是連接錶帶的全新磁性系統，不過這就表示，現有的錶帶都不通用；預計最快會在今年9月與iPhone 16同步亮相，但也有可能2025年才會發布。

另iPhone 16系列也仍是關注焦點之一，最大的變化將會是螢幕變更大，iPhone 16 Pro Max將迎來歷年來最大的6.9吋螢幕，全系列都會配有一顆拍攝按鈕，還可以在Vision Pro上查看空間影片。

此外，蘋果2023年沒有推出任何新款iPad，因此有傳言稱今年每款iPad都會有新版本，包括預計3月發布全新12.9吋iPad Air，以及採用OLED螢幕的iPad Pro；新款iPad 11和iPad mini 7則預計會在今年晚些時候發布。

▲蘋果2024新品。（圖／取自9to5mac）

▲網友最期待蘋果2024新品由Vision Pro暫時拿下冠軍。（圖／取自9to5mac）

而《9to5mac》也舉辦線上票選活動，調查網友最期待的2024蘋果新品，截至今日下午1點半左右，共有逾7700人投票，目前由Vision Pro奪下冠軍，拿下34％票數，其次為Apple Watch X拿下21.91％票數、New iPads有20.72％票數位居第三，而iPhone 16拿下14.69％票數排在第四名，第五名則是AirPods 4拿下4.53％票數。

ET快訊
快訊／新北警遭開車衝撞！　嫌犯跑了
快訊／「台灣羽球王」辭世　贊助戴資穎超過10年
快訊／8次流標！　台中巨蛋終於簽約完成
碎片噴滿地！　女騎士遭撞慘死
長照機構徵「打麻將志工」　200人報名爭搶5名額
陳美鳳「深V開叉到肚臍」！　性感辣照曝光
快訊／民進黨立委遭爆介入婚姻　本人回應了
安妮「遭海關攔下」叫進小房間！　怒撂1句話秒被放走

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

三星S24 Ultra實機照流出　爆料曝「螢幕色彩出色」

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

三星S24 Ultra實機照曝光！　達人讚「超美」曝員工最愛1款顏色

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

三星S24 Ultra實機照流出　爆料曝「螢幕色彩出色」

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

三星S24 Ultra實機照曝光！　達人讚「超美」曝員工最愛1款顏色

金球獎時尚／楊紫瓊930萬鑽錶絕配紅禮服　重返榮耀地喜氣洋洋

恆大汽車執行董事劉永灼被「刑事拘留」　股票買賣曾短暫停止

路邊嘲笑滿身泥髒狗「這誰家的？」　認出是自家愛犬她崩潰慘叫

戰爭超過3個月！　專家分析：距離以色列殲滅哈瑪斯「還很遠」

「噴射機」張宗憲當爸樂趣多　親曝寶貝兒子中文名叫張洋

快訊／新北警抓車手遭開車衝撞　1人落網1棄車逃...警圍捕追緝

「新同學」郭俊麟自我介紹很完整　隊友誤會胡智爲是學長

巴西嫁來台！　沈維娜過年超忙「天天吃不飽、睡不好」：還有好多拜拜

張家輝搏命「從天橋跳下」扭傷腳　和好友反目：被推到歇斯底里

專家：陸發放消費券時機已過　要發錢應該先給弱勢

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

3C家電熱門新聞

政府補助3千　全國電子加碼送

想換新機過新年？　最新手機降價榜出爐

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

三星S24 Ultra　實機照曝光

三星S24 Ultra實機照曝　達人讚曝員工最愛1款顏色

ChatGPT掀AI熱　2023科技大小事回顧

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

iPhone 16 Pro渲染圖曝光　螢幕更大、新增拍照按鈕

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

三星A系列新機Galaxy A35 渲染圖曝光

外媒估蘋果2024年　「不會推出」這五款產品

三星S24系列「最新跑分」曝光

更多熱門

相關新聞

巴克萊看衰iPhone 16　下調蘋果目標價

巴克萊看衰iPhone 16　下調蘋果目標價

根據巴克萊銀行（Barclays）近日分發給投資者的備忘錄中表示， 2024 年的iPhone 16 系列無法扭轉全球 iPhone 需求下降的頹勢，將目標股價從 161 美元下調至 160 美元。

螢幕越來越大！爆料曝iPhone 16 Pro系列尺寸

螢幕越來越大！爆料曝iPhone 16 Pro系列尺寸

郭明錤：蘋果Vision Pro下周大量出貨

郭明錤：蘋果Vision Pro下周大量出貨

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

2024消費電子產業3大關鍵　郭明錤：蘋果Vision Pro出貨50萬部

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

關鍵字：

Vision ProiPhone 16

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面