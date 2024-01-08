果粉今年最期待新品是Vision Pro！　iPhone 16只排第4名

▲蘋果2024仍有不少新品。（圖／取自9to5mac）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果2024年也有多項新品輪番上陣，包括iPhone 16系列、首款頭戴式裝置Vision Pro、Apple Watch X等，外媒除了盤點新品名單外，也舉辦線上投票調查網友最期待的新品，目前戰況來看，由Vision Pro拿下冠軍，iPhone 16系列排在第4名。

外媒《9to5mac》報導，蘋果今年預計將從Vision Pro發布拉開序幕，預計將於今年年初率先在美國正式亮相，隨後才會在其他地區發布，據悉，Vision Pro已進入量產階段，最快2月就會正式發售，起售價為3499美元，換算台幣約為10.9萬元。

報導指出，蘋果正在開發Apple Watch X，將會是Apple Watch推出以來最大規模的重新設計，最大變化是連接錶帶的全新磁性系統，不過這就表示，現有的錶帶都不通用；預計最快會在今年9月與iPhone 16同步亮相，但也有可能2025年才會發布。

另iPhone 16系列也仍是關注焦點之一，最大的變化將會是螢幕變更大，iPhone 16 Pro Max將迎來歷年來最大的6.9吋螢幕，全系列都會配有一顆拍攝按鈕，還可以在Vision Pro上查看空間影片。

此外，蘋果2023年沒有推出任何新款iPad，因此有傳言稱今年每款iPad都會有新版本，包括預計3月發布全新12.9吋iPad Air，以及採用OLED螢幕的iPad Pro；新款iPad 11和iPad mini 7則預計會在今年晚些時候發布。

▲網友最期待蘋果2024新品由Vision Pro暫時拿下冠軍。（圖／取自9to5mac）



而《9to5mac》也舉辦線上票選活動，調查網友最期待的2024蘋果新品，截至今日下午1點半左右，共有逾7700人投票，目前由Vision Pro奪下冠軍，拿下34％票數，其次為Apple Watch X拿下21.91％票數、New iPads有20.72％票數位居第三，而iPhone 16拿下14.69％票數排在第四名，第五名則是AirPods 4拿下4.53％票數。