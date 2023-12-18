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iPhone排老二！　彭博：蘋果明年更看重Vision Pro

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

▲Vision Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社 Mark Gurman 在最新一期 Power On 時事通訊中表示，蘋果 2024 年的重點將放在穿戴式裝置部門，與往常專注於 iPhone 的決策不同。

Mark Gurman 表示，iPhone 明年仍將升級，畢竟是蘋果最重要的產品，能帶來超過一半的收入，但不會有重大變化。蘋果計劃保留 iPhone 15 的設計，同時增加 Pro 版本的螢幕尺寸，普通型號將獲得 iPhone 15 Pro 系列現有的多功能操作按鈕，並將新增一個專門用於拍攝的按鈕。

Mark Gurman 表示， Apple Watch 將迎來升級，蘋果計劃至少推出一款全新外觀的型號。更重要的是，蘋果正在開發兩項健康功能，包含血壓監測和睡眠呼吸中止監測，蘋果希望藉此新功能將其智慧手錶推向新的高度。

此外，蘋果堅信 Vision Pro 將成為 2024 用戶的焦點，並相信可能會在幾年內「成為公司財務的重要組成部分」。據稱，蘋果內部喜歡將 Vision Pro 與 Apple Watch 進行比較，即前三代產品並不出色，直到第四代產品問世時才實現一鳴驚人。

▲Vision Pro明年將成為蘋果主力開發產品。（圖／蘋果）

▲Vision Pro明年將成為蘋果主力開發產品。（圖／蘋果）

目前，蘋果零售店已經開始為 Vision Pro 做準備，雖然客戶可以在線上預訂 Vision Pro，但用戶更傾向於在實體店購買，而且 Vision Pro 早期僅在美國上市，並且就算在零售店購買也需要預約。

蘋果 Vision Pro 採用 micro-OLED 螢幕，擁有 2,300 萬像素，單眼解析度超過 4K。頭顯面罩和錶帶採用布襯和模組化設計，可以彎曲以適應各種臉型和頭型。

蘋果Vision Pro 有可提供 2 小時續航的外部電池，可透過「柔軟的編織電纜」連接，因此使用時可放入口袋，搭載 M2 晶片以及全新的 R1 晶片，R1 晶片主要負責傳輸，還採用全新的作業系統 visionOS。

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