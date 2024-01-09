韓國瑜不一定當立法院長？　黃揚明：國民黨可能拱他選黨主席

▲韓國瑜出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

面對今年立法院可望三黨不過半，國民黨將前高雄市長韓國瑜放不分區首位，有意要跟現任立法院長、民進黨不分區參選人游錫堃爭取國會龍頭。對此，資深媒體人黃揚明表示，韓國瑜不一定會當立法院長，因為如果侯康配真的敗選的話，國民黨主席朱立倫勢必要辭黨主席，黨內就會有人拱韓國瑜選黨主席。

黃揚明8日在節目《觀點芹爆戰》中指出，韓國瑜因為被排在國民黨不分區第一名，很多人都說他要當立法院長，但他認為「不一定」，因為如果侯康配真的敗選的話，朱立倫勢必要辭黨主席，黨內就會有人拱韓國瑜選黨主席。

黃揚明也說，辭黨主席會比立法院就職更早，那時候韓國瑜可能會先表態選黨主席，若他要選黨主席，就不會去當立法院長，立院再交給更資深的立委去做就好了，且到時候立委席次多還是少還不知道，建議等立委席次出來再討論。

黃揚明說明，只要韓國瑜當了立法院長，未來這四年他都不能選黨主席，對很多藍軍來說，當朱立倫下來之後，韓國瑜可能是被期待的下任黨主席。他也分析，如果朱立倫下來，國民黨沒有一個能量夠強的人，讓多數國民黨員成為共識的話，就很麻煩，孫文學校校長張亞中可能會選上。

主持人黃光芹問，那趙少康積極一點選黨主席呢？台中市長盧秀燕可以嗎？黃揚明則回應，若敗選，侯友宜與趙少康不能選黨主席，因為他們是敗軍之將；而盧秀燕的問題是，她與黨中央是有保持距離的，且台中票開的好不好也是一個問題，如果侯康配在台中開票成績不好，會先檢討盧秀燕。