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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜去年拋出「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人陳世凱今（8）日指出，「侯康貸」號稱青年免頭期款，可貸款1500萬元，但選舉公報和侯康配官方網站卻顯示，侯康貸縮水變成1200萬，這種政策反覆的團隊，值得人民信賴嗎？對此，侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，我們的政見在官方網站上都有完整介紹，民進黨是偷懶不用功、不查資料，還是看不懂中文？

李利貞表示，侯友宜去年10月公布「青年能成家」政見，其中包括青年購屋低利貸款從1000萬提高至1200萬。也在11月底登記參選時，將此政見一併交給中選會。國民黨持續收到民眾對這項政見的熱烈迴響，有不少意見回饋提到「年輕人最擔心籌不出頭期款」。因此12月推出「555方案」，1500萬額度頭期款全額貸，並有限年齡、限首購、排富、轉售限制等條件。

李利貞也說，賴清德最怕侯友宜當選，又最愛學侯友宜，一向關注侯友宜的政策，包括免巴氏量表、醫護加薪、開放陸客等，賴清德照抄還不標明出處。另外，國民黨長期主張的清查疫苗採購過程，賴清德突然在辯論會上提到可以公開。講到現在已經10天，賴清德想跟進侯友宜，就請把EUA二期審查資料嗎連同採購合約一併公開。

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