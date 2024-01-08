女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

▲愛女墜樓摔成碎片，告別式上女大生的母親送別淚崩畫面令人不捨。（圖／翻攝水幫漁公益協會）



記者游瓊華／台中報導

去年聖誕節晚間，台中一名休學女大生從高樓墜落。女大生父母原以為女兒跟同學外出，未料接到噩耗，趕赴現場看到愛女因高速墜落、肢體殘缺不全，崩潰不已。在公益單位、殯葬業者協力合作下完成家屬心願，讓女大生完整、體面離開，在告別式上，女大生母親不捨愛女離世心碎痛哭，畫面讓人鼻酸。

協助家屬的台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，世上最痛的就是白髮人送黑髮人，看著亡者雙親，老淚縱橫的送女兒最後一程，心中有很多的感慨與不捨，那是一種永遠的痛，也感謝所有協助的善心人士，以及圓滿修復大體的施姓業者，讓亡者能圓滿的走完人生最後旅程。

據悉，該名女大生因遭受學長霸凌導致憂鬱症，之後休學回鄉治療，案發當天，父母以為女兒與朋友出門走走，但打電話都沒回應，至晚間9點多電話打通竟是警方接電話，告知孩子在某大學墜樓，趕赴現場看到女兒的遺體支離破碎，更讓雙親淚水潰堤、無法接受。

女大生家庭經濟不佳，喪葬費是一筆壓力，而女大生墜樓嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母懇請協會協助女兒修護遺體，給孩子一個全屍。阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時、費用6萬元，經與殯葬業者溝通後，殯葬業者同意慈善案共同出力幫助圓滿。最後在協會的善心人士總共籌募8萬5000元給女大生家屬，協助其度過難關。

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