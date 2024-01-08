　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

▲愛女墜樓摔成碎片，母親送別淚崩畫面令人不捨。（圖／翻攝水幫漁公益協會）

▲愛女墜樓摔成碎片，告別式上女大生的母親送別淚崩畫面令人不捨。（圖／翻攝水幫漁公益協會）

記者游瓊華／台中報導

去年聖誕節晚間，台中一名休學女大生從高樓墜落。女大生父母原以為女兒跟同學外出，未料接到噩耗，趕赴現場看到愛女因高速墜落、肢體殘缺不全，崩潰不已。在公益單位、殯葬業者協力合作下完成家屬心願，讓女大生完整、體面離開，在告別式上，女大生母親不捨愛女離世心碎痛哭，畫面讓人鼻酸。

協助家屬的台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，世上最痛的就是白髮人送黑髮人，看著亡者雙親，老淚縱橫的送女兒最後一程，心中有很多的感慨與不捨，那是一種永遠的痛，也感謝所有協助的善心人士，以及圓滿修復大體的施姓業者，讓亡者能圓滿的走完人生最後旅程。

據悉，該名女大生因遭受學長霸凌導致憂鬱症，之後休學回鄉治療，案發當天，父母以為女兒與朋友出門走走，但打電話都沒回應，至晚間9點多電話打通竟是警方接電話，告知孩子在某大學墜樓，趕赴現場看到女兒的遺體支離破碎，更讓雙親淚水潰堤、無法接受。

女大生家庭經濟不佳，喪葬費是一筆壓力，而女大生墜樓嚴重傷及頭顱、臉部、四肢，父母懇請協會協助女兒修護遺體，給孩子一個全屍。阮漢翔說，遺體修復需要9個多小時、費用6萬元，經與殯葬業者溝通後，殯葬業者同意慈善案共同出力幫助圓滿。最後在協會的善心人士總共籌募8萬5000元給女大生家屬，協助其度過難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

ET快訊
幫兒出氣！竹聯副會長撂30多人校園毆打6學生
3男1女出遊成死亡之旅！　21歲男後座遭夾斃
快訊／國三生遭割頸　「乾妹」今裁定收容
快訊／2男遭割頸慘死！　1人倒警局前
支持者剃成「3號」　侯友宜讚：這髮型很OK吧！
蘋果「1產品」賣不出去！　庫存堆滿倉庫
帶滷肉飯、鵝肉探望　他開心享用當場噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

幫兒出氣！竹聯副會長撂人校園逞凶　揪出會長招國中生入幫

快訊／高雄死亡車禍！右轉大貨車撞女騎士　滾進車底重傷亡

山友攀登瑪家笠頂山疑中風　左側肢體無力...消防隊急救援

高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面捍衛商譽

女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

幫兒出氣！竹聯副會長撂人校園逞凶　揪出會長招國中生入幫

快訊／高雄死亡車禍！右轉大貨車撞女騎士　滾進車底重傷亡

山友攀登瑪家笠頂山疑中風　左側肢體無力...消防隊急救援

高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面捍衛商譽

女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

台南最美落羽松林1／20登場！加碼看繽紛花海　必吃在地6小吃先收藏

載「粽色毛毛狗」回家疼！養1年變「巨無霸牛魔王」依偎腿上撒嬌

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

家裡有房了　她手上有200萬「要再買1間嗎？」一票點頭：不嫌多

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

柴犬女高音迎門尾巴狂搖　媽緊張：鄰居，我們真的沒有虐狗

醒來看到床上「掉一片舌頭」嚇壞　帶貓看醫生才知道是貓的胎盤

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

社會熱門新聞

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

國3車禍！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

即／國3嚴重車禍釀8傷！21歲男脫困命危

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」！　找到人已死亡

檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒名狂舉發142次　下場慘爆

即／高雄死亡車禍！女騎士撞上右轉大貨車亡

即／國3連環車禍！21歲男傷重不治

羅致政不雅片鑑定報告　新北檢證實收到

更多熱門

相關新聞

即／台中巨蛋8次流標終簽約完成　力拚2030後完工

即／台中巨蛋8次流標終簽約完成　力拚2030後完工

歷經8次流標，台中巨蛋終於簽約完成。台中市政府秘書長黃崇典今(8)日也代表市長盧秀燕出席台中巨蛋體育館興建工程簽約記者會，宣布建設團隊將於今年春季動工，並致力於119年完工。

阿公騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

阿公騎電動機車逆向闖國道1km　2車為閃他相撞

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

台中阿姨站別人175萬奧迪車頂　「豪華席」嗨看五月天

稱「姚明也有投資」吸金逾18億　台中最貴豪辦被法拍

稱「姚明也有投資」吸金逾18億　台中最貴豪辦被法拍

快訊／台中婦駕賓士違規右轉！騎士遭撞飛

快訊／台中婦駕賓士違規右轉！騎士遭撞飛

關鍵字：

女大生台中墜樓

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面